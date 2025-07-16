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رياضة

نابولي يتوصل لاتفاق مع بديل مهاجم ليفربول

نابولي، فيتو
نابولي، فيتو

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي نابولي الإيطالي توصل إلى اتفاق مع أودينيزي للتعاقد مع المهاجم الشاب لورينزو لوكا على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء بنهاية الموسم لتعويض التعاقد مع صفقة مهاجم ليفربول.

وحسم نابولي موقفه النهائي بشأن التعاقد مع الأوروجواياني داروين نونيز مهاجم ليفربول، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب شبكة "سكاي إيطاليا"، قرر نابولي صرف النظر عن ضم نونيز، بسبب المطالب المالية المرتفعة من جانب ليفربول، والتي اعتبرت غير مناسبة.


بناء فريق هجومي قوي

وأكد التقارير أن إدارة نابولي تؤمن بأن لوكا لاعب أودينيزي، البالغ من العمر 23 عامًا، هو الخيار الأنسب لدعم الخط الأمامي بجوار النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، في ظل السعي لبناء فريق هجومي قوي بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي.

وكان لورينزو لوكا قد جذب الأنظار الموسم الماضي بأدائه القوي مع أودينيزي، ما جعله محط اهتمام عدة أندية في الكالتشيو، قبل أن ينجح نابولي في حسم الصفقة لصالحه.

جدير بالذكر أن نونيز يبلغ من العمر 26 سنة، ويجيد اللعب في مركز قلب الهجوم، وينتهي عقده مع ليفربول في يونيو 2028.

ولعب نونيز بقميص ليفربول في 143 مباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 40 هدفًا، وصنع 26 هدفًا.

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