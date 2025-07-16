نابولي يتوصل لاتفاق مع بديل مهاجم ليفربول

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نادي نابولي الإيطالي توصل إلى اتفاق مع أودينيزي للتعاقد مع المهاجم الشاب لورينزو لوكا على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء بنهاية الموسم لتعويض التعاقد مع صفقة مهاجم ليفربول.

وحسم نابولي موقفه النهائي بشأن التعاقد مع الأوروجواياني داروين نونيز مهاجم ليفربول، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب شبكة "سكاي إيطاليا"، قرر نابولي صرف النظر عن ضم نونيز، بسبب المطالب المالية المرتفعة من جانب ليفربول، والتي اعتبرت غير مناسبة.



بناء فريق هجومي قوي

وأكد التقارير أن إدارة نابولي تؤمن بأن لوكا لاعب أودينيزي، البالغ من العمر 23 عامًا، هو الخيار الأنسب لدعم الخط الأمامي بجوار النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، في ظل السعي لبناء فريق هجومي قوي بعد التتويج بلقب الدوري الإيطالي.

وكان لورينزو لوكا قد جذب الأنظار الموسم الماضي بأدائه القوي مع أودينيزي، ما جعله محط اهتمام عدة أندية في الكالتشيو، قبل أن ينجح نابولي في حسم الصفقة لصالحه.

جدير بالذكر أن نونيز يبلغ من العمر 26 سنة، ويجيد اللعب في مركز قلب الهجوم، وينتهي عقده مع ليفربول في يونيو 2028.

ولعب نونيز بقميص ليفربول في 143 مباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 40 هدفًا، وصنع 26 هدفًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.