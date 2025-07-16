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رياضة

اللاعب يرغب بارتداء التيشيرت الأحمر، تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

مصطفى محمد،فيتو
مصطفى محمد،فيتو

يعد مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي، الصفقة البديلة الأقرب في الأهلي،   للاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم حال رحيله عن القلعة الحمراء.

ومع اقتراب رحيل وسام أبوعلي يكثف الأهلي جهوده للحصول على خدمات مصطفى محمد.

وكشف مصدر أن الأهلي عرض مبلغا ماليا كبيرا لضم مصطفى محمد يتجاوز 3 ملايين دولار، ولكن مع مغالاة نانت الفرنسي في بيع اللاعب توقفت المفاوضات فترة قصيرة.

وعاد مصطفى محمد مجددا لمائدة مفاوضات الأهلي بعد أزمة وسام أبوعلي الأخيرة مع النادي ليظل الدولي المصري رغبة أولى لدى القلعة الحمراء.

وشدد مصدر في الأهلي على أن مسؤولي النادي مستعدون لرفع القيمة المالية لشراء مصطفى محمد إلى 5 ملايين دولار وأكثر مع وجود امتيازات إعلانية كبيرة للاعب.

وأكد المصدر أن مصطفى محمد لديه رغبة كبيرة في الانتقال للنادي الأهلي رغم حبه لنادي الزمالك ولكن مغالاة نانت الفرنسي أدت لعدم حسم الصفقة حتى الآن.

ويتواجد وكيل مصطفى محمد في القاهرة حاليا من أجل عقد جلسة مع مسؤولي الأهلي لحسم الصفقة وضم اللاعب نهائيا.

وأتم المصدر أن الأهلي يرغب أيضا في بيع وسام أبوعلي ليكون لديه سيولة مالية تسمح بشراء مصطفى محمد.

واقترب اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم من الرحيل عن الأهلي إلى الدوري الأمريكي، وتحديدًا نادي كولومبوس كرو.

وتقدم كولومبوس كرو بعرض رسمي لضم اللاعب الفلسطيني مقابل 5.25 مليون دولار مع نسبة 10 % من إعادة البيع بخلاف 750 ألف دولار.


وطلب الأهلي مبلغ 9.5 مليون دولار بجانب 2.5 مليون دولار كبنود إضافية، ولكن الساعات الأخيرة شهدت تقاربًا في وجهات النظر بشأن رحيل اللاعب.

بديل وسام أبو علي

وكشفت قناة "أون سبورت" عن دخول اللاعب مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر ونادي نانت الفرنسي حسابات إدارة الأهلي لتدعيم الخط الأمامي حال رحيل وسام أبو علي عن صفوف الفريق.

وأوضحت أن آدم وطني وكيل اللاعب يتواجد، حاليًا، في مصر منذ 4 أيام  للتفاوض بشأن انتقاله للدوري المصري مجددًا في الموسم المقبل بعد تلقيه عرضين من الأهلي وبيراميدز.

وأشارت إلى أن الأهلي يرغب بضم مصطفى محمد، وبصدد تقديم عرض تاريخي من أجل حسم الصفقة رسميًّا.

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