تشاكا على رادار نادٍ صاعد إلى الدوري الإنجليزي بعد تجربة آرسنال

كشفت تقارير صحفية اليوم أن السويسري جرانيت تشاكا، لاعب وسط باير ليفركوزن الحالي، اقترب من العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف، بعد عامين فقط من رحيله عن آرسنال.

وذكرت صحيفة "مترو"، أن سندرلاند، الصاعد حديثا إلى البريميرليج لأول مرة منذ 2017، أجرى محادثات مباشرة مع ليفركوزن للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا.



وأضافت الصحيفة، أن الصفقة قد تكلف النادي الإنجليزي ما يقارب 8.7 مليون جنيه إسترليني بعقد يمتد لـ 3 سنوات.

تشاكا الذي ساهم في تتويج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني تحت قيادة تشابي ألونسو، يحظى أيضا باهتمام نادي نيوم السعودي بعد تأهله إلى دوري روشن للمحترفين، مما قد يصعّب مهمة سندرلاند في إقناع اللاعب بالعودة إلى إنجلترا.

وانضم تشاكا إلى آرسنال في 2016 قادما من بوروسيا مونشنجلادباخ مقابل 35 مليون جنيه إسترليني، لعب 297 مباراة خلال 7 مواسم، وتولى شارة القيادة لفترة قصيرة تحت قيادة أوناي إيمري عام 2019 قبل تجريده منها بعد خلاف مع الجماهير.

ورغم استعادته شعبيته جزئيًا لاحقا، غادر النادي في صيف 2023 إلى ليفركوزن مقابل 21 مليون جنيه إسترليني.

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