وقع أول عقد إحترافي، لاعب مصري جديد يخلف النني في صفوف أرسنال

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن توقيع لاعبه الصاعد كاميرون إسماعيل صاحب الأصول المصرية، أول عقد احترافي له مع المدفعجية، ليكمل بذلك مسيرة الدولي المصري محمد النني، الذي أمضى سنوات طويلة ضمن صفوف الفريق صاحب االشعبية الجارفة في إنجلترا.

حلم أصبح حقيقة

وقال أرسنال في بيان عبر موقعه الرسمي: كاميرون إسماعيل هو أحد رجال أرسنال حتى النخاع، لذا فإن فرصة توقيع أول عقد احترافي له لا يمكن وصفها إلا بأنها حلم أصبح حقيقة.

وأضاف بيان أرسنال: أن كاميرون إسماعيل وُلد ونشأ على بعد عشر دقائق فقط من ملعب الإمارات، كما نشأ وهو يشاهد ناديه المحبوب، ويرتدي قميص ثيو والكوت في أي مباراة يتمكن من حضورها على مر السنين.

وتابع: انضم إلينا في عام 2021، وقد تقدم الآن الظهير من خلال الأكاديمية ووقع عقده الاحترافي الأول، وهو اليوم الذي كان ينتظر اللاعب قدومه بشغف كبير

كاميرون إسماعيل مع محمد النني، فيتو

كاميرون إسماعيل يتحدث عن تحقيق حلمه

وقال كاميرون في تصريحات عبر الموقع الرسمي للجانرز: أعتقد أنه يوم مهم، يومٌ راسخٌ في ذهني منذ زمن طويل، أعتقد أنها لحظة فخر لي، وهو أمرٌ كنت أحلم به، إنها لحظة عظيمة، وأنا سعيدٌ بوجودي هنا.

وأضاف: لطالما كنتُ من مشجعي أرسنال، أعتقد أن تواجدي بالقرب من الملعب وسكني بالقرب منه، يُتيح لي رؤية جماهير أرسنال في كل مكان، وسماع أغنية الفريق الرئيسية، أعتقد أن الأمر بالغ الأهمية، أن أكون من هنا وأشجع أرسنال، وأن أتمكن من اللعب معه، أنا فخور جدًا، فخور جدًا بفعل ذلك، وفي كل يوم آتي وأقدم كل ما لدي.

يذكر أن كاميرون إسماعيل سبق استدعائه لمعسكر منتخب مصر تحت 20 عامًا، وشارك الموسم الماضي مع فريق أرسنال تحت 18 عامًا، حيث شارك في 16 مباراة في الدوري الإنجليزي تحت 18عامًا، لكنه ظهر أيضًا في عدد قليل من المرات مع فريق تحت 21 عامًا في الدوري الإنجليزي 2.

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