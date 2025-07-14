الإثنين 14 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وقع أول عقد إحترافي، لاعب مصري جديد يخلف النني في صفوف أرسنال

كاميرون إسماعيل لاعب
كاميرون إسماعيل لاعب أرسنال، فيتو

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي عن توقيع لاعبه الصاعد كاميرون إسماعيل صاحب الأصول المصرية، أول عقد احترافي له مع المدفعجية، ليكمل بذلك مسيرة الدولي المصري محمد النني، الذي أمضى سنوات طويلة ضمن صفوف الفريق صاحب االشعبية الجارفة في إنجلترا.

حلم أصبح حقيقة

وقال أرسنال في بيان عبر موقعه الرسمي: كاميرون إسماعيل هو أحد رجال أرسنال حتى النخاع، لذا فإن فرصة توقيع أول عقد احترافي له لا يمكن وصفها إلا بأنها حلم أصبح حقيقة.

وأضاف بيان أرسنال: أن كاميرون إسماعيل وُلد ونشأ على بعد عشر دقائق فقط من ملعب الإمارات، كما نشأ وهو يشاهد ناديه المحبوب، ويرتدي قميص ثيو والكوت في أي مباراة يتمكن من حضورها على مر السنين.

وتابع: انضم إلينا في عام 2021، وقد تقدم الآن الظهير من خلال الأكاديمية ووقع عقده الاحترافي الأول، وهو اليوم الذي كان ينتظر اللاعب قدومه بشغف كبير

كاميرون إسماعيل مع محمد النني، فيتو
كاميرون إسماعيل مع محمد النني، فيتو

كاميرون إسماعيل يتحدث عن تحقيق حلمه

وقال كاميرون في تصريحات عبر الموقع الرسمي للجانرز: أعتقد أنه يوم مهم، يومٌ راسخٌ في ذهني منذ زمن طويل، أعتقد أنها لحظة فخر لي، وهو أمرٌ كنت أحلم به، إنها لحظة عظيمة، وأنا سعيدٌ بوجودي هنا.

وأضاف: لطالما كنتُ من مشجعي أرسنال، أعتقد أن تواجدي بالقرب من الملعب وسكني بالقرب منه، يُتيح لي رؤية جماهير أرسنال في كل مكان، وسماع أغنية الفريق الرئيسية، أعتقد أن الأمر بالغ الأهمية، أن أكون من هنا وأشجع أرسنال، وأن أتمكن من اللعب معه، أنا فخور جدًا، فخور جدًا بفعل ذلك، وفي كل يوم آتي وأقدم كل ما لدي.

يذكر أن كاميرون إسماعيل سبق استدعائه لمعسكر منتخب مصر تحت 20 عامًا، وشارك الموسم الماضي مع فريق أرسنال تحت 18 عامًا، حيث شارك في 16 مباراة في الدوري الإنجليزي تحت 18عامًا، لكنه ظهر أيضًا في عدد قليل من المرات مع فريق تحت 21 عامًا في الدوري الإنجليزي 2.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرسنال أرسنال الإنجليزى كاميرون إسماعيل محمد النني منتخب مصر تحت 20 سنة

مواد متعلقة

63.5 مليون يورو، وكلاء فيكتور جيوكيريس في لندن لحسم انتقاله إلى آرسنال

جماهير أرسنال تعلن عن غضبها وتطلق حملة "لا لمادويكي" (فيديو)

نجم أرسنال على رادار الدوري التركي

الدوري الإنجليزي، آرسنال ينهي صفقته الرابعة مقابل 50 مليون إسترليني

الأكثر قراءة

قرارات جمهورية مصيرية ينتظرها المصريون

بين الحياة والموت، توفيق عكاشة يكشف حالة الرئيس الإيراني بعد إصابته في هجوم على طهران

بعد براءة الالتهاب السحائي، المنيا تنتظر فك لغز موت الأطفال الأربعة

التفاصيل الكاملة لاعتداء مستأجرين على صاحبة منزل ونجلتها بسبب دعوى طرد بالمنصورة

محمد عمارة يعتزم تقديم بلاغ لـ الأعلي للإعلام ضد أحمد شوبير، ما القصة؟

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

الزمالك يحضر جلسة الاستماع بشأن شكوى زيزو ويتهم الأهلي بتحريض اللاعب ضد ناديه

وقع أول عقد إحترافي، لاعب مصري جديد يخلف النني في صفوف أرسنال

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 14-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم ضرب الثعبان في المنام وعلاقته بتخطي المشاكل والصعوبات

ما حكم تأخير الإنجاب لعدم القدرة على رعاية الأطفال؟، الإفتاء ترد

تفسير حلم الوقوع على الأرض في المنام وعلاقته بارتكاب المعاصى

المزيد
الجريدة الرسمية