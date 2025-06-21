ميلان الإيطالي يحسم صفقة تشاكا نجم ليفركوزن

تمكن نادي ميلان الإيطالي من التوصل لاتفاق مع الدولي السويسري جرانيت تشاكا، لاعب وسط باير ليفركوزن الألماني، بشأن بنود عقده مع الروسونيري، قبل ضمه هذا الصيف.

تفاصيل صفقة انتقال تشاكا إلى ميلان

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن ميلان اتفق مع تشاكا على عقد لمدة 3 مواسم، مقابل 4 ملايين يورو سنويًا.

وأضاف أن العرض الأول الذي قدمه ميلان إلى ليفركوزن، يبلغ 10 ملايين يورو.

وانضم تشاكا (32 عامًا) إلى باير ليفركوزن، في صيف 2023، قادمًا من آرسنال، مقابل 15 مليون يورو.

وساهم تشاكا في تتويج باير ليفركوزن بثنائية الدوري والكأس 2023-2024، لأول مرة في تاريخ النادي.

مودريتش في طريقه إلى ميلان

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن ميلان قد توصل لاتفاق أيضًا، للتعاقد مع الأسطورة الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد، بعد انتهاء مشوار الميرنجي في بطولة كأس العالم للأندية.

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