النصر السعودي يخطط للتعاقد مع نجم باير ليفركوزن

يستعد نادي النصر السعودي للتعاقد مع الدولي النيجيري فيكتور بونيفاس، مهاجم فريق باير ليفركوزن الألماني، ليكون بديلًا محتملًا للكولومبي جون دوران، المرشح للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية 2025.

دوران مهاجم النصر السعودي يقترب من فنربخشة

وكان النصر السعودي قد منح الضوء الأخضر لمهاجمة دوران للرحيل، بعد تلقيه عرضًا رسميًا من فنربخشة، مع بدء المفاوضات بين اللاعب والنادي التركي.

بونيفاس بديل دوران في النصر السعودي

وبحسب الصحفي الإنجليزي جيمس بينج، فإن فيكتور بونيفاس يُعد من أبرز المرشحين لتدعيم خط هجوم النصر هذا الصيف، وقد سبق أن اقترب النادي من ضمه في الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن يتجه إلى التعاقد مع دوران القادم من أستون فيلا.

ويخطط النصر لإبرام صفقة هجومية من العيار الثقيل، ضمن مشروع إعادة البناء للموسم المقبل، لا سيما بعد فك الارتباط مع المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، واقترابه من التعاقد مع جهاز فني جديد.

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