الثلاثاء 17 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل الزلابية المقرمشة، في البيت زي الجاهزة

طريقة عمل الزلابية،فيتو
طريقة عمل الزلابية،فيتو

طريقة عمل الزلابية، تعد من أسهل طرق الحلويات الشرقية وأشهرها، والتي تحرص كل ست بيت على أن تجرب عملها في البيت، إلا أن النتائج دائما تكون غير مرضية.

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 فكل ست بيت تحاول تعلم طريقة عمل الزلابية في شكل كرات مستديرة ومنتظمة الشكل ومتقاربة الحجم، حتى لا تضطر إلى شرائها بأضعاف ثمنها من المحلات، مقارنة بتكلفتها في البيت.

فتكلفة الزلابية في البيت محدودة، فلا تحتاج إلا: الدقيق والماء والخميرة، والشربات المكون من الماء والسكر فقط.

 

والزلابية من الحلويات الشرقية التي تعرف أيضا باسم "لقمة القاضي"، وكذلك "العوامات"، وطريقة عمل الزلابية في البيت من أسهل طرق الحلويات الشرقية التي يمكن إعدادها بكل سهولة، بدلا من شرائها من محلات الحلواني أضعاف تكلفتها.

طريقة عمل الزلابية في البيت

للزلابية
للزلابية

وتقدم خبيرة الطهي والحلويات رشا القاضي سر طريقة عمل الزلابية خطوة بخطوة.

مقادير عمل الزلابية:-

500 جرام دقيق
50 جرام نشا
20 جرام خميرة
10 جرام سكر
250 مل ماء دافئ
ڤانيلا
ذرة ملح
زيت غزير للتحمير
شربات ثقيل بارد

طريقة عمل الزلابية:-

تؤخذ من المقادير السابقة ملعقة دقيق كبيرة وتخلط مع نصف كوب ماء دافئ وملعقة خميرة والسكر، وتخلط جيدا جدا وتغطى وتترك لتختمر لمدة ساعة.

تضاف بقية المقادير للعجينة السابقة وتخلط جيدا حتى تتكون عجينة لزجة ثم تغطى وتترك لتختمر لمدة نصف ساعة إضافية.

يتم تشكيلها بواسطة ملعقة صغيرة وتشكل على هيئة كرات صغيرة (مع مراعاة وضع طبق به زيت لتبلل به الملعقة في كل مرة).

وتحمر في زيت غزير ساخن وبعد التحمير تصفى وتوضع بالشربات الثقيل البارد وتصفى وتقدم.
ويمكن رش فستق مجروش عليها، أو استبدال العسل بالسكر البودرة.


نستعرض طريقة أخرى لعمل الزلابية المقرمشة، بكل أسرارها، حتى يمكنك عملها "مقرمشه ومستديرة"، وكلها حجم واحد، وفي أسرع وقت.

 

مقادير عمل الزلابية:
كوب دقيق
3 أرباع كوب ماء
ملعقة نشا
ملعقة خميرة جافة
ملعقة سكر
ملعقة زيت
رشة ملح

طريقة الزلابية المقرمشة
طريقة الزلابية المقرمشة

أسرار نجاح الزلابية
لكل مكون من مكونات الزلابية فائدة، ودور هام في النتيجة المبهرة لها، فالنشا هو سر قرمشة الزلابية.
والخميرة، تساعد على تخمر الزلابية، وأن تصبح هشة.
والسكر ليعطيها اللون الذهبي المميز، ورشة الملح لضبط الطعم.

ومن الخطوات المهمة في عمل الزلابية المقرمشة، هو تفريع الهواء تماما منها، بعد تركها تتخمر لمدة ساعة، وأهمية هذه الخطوة تكمن في كونها تمنع "فرقعة الزيت" التي تشكو منها الكثير من ستات البيوت.

وفور خروج الزلابية من الزيت، يجب سقيها بشربات بارد، حتى يتخللها، ويمنحها طراوة داخلية، وقرمشة داخلية.

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