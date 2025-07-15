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رياضة

شوبير يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي

إمام عاشور لاعب النادي
إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، فيتو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد عودة إمام عاشور لتدريبات الأهلي الجماعية، بعد اكتمال شفائه من إصابة الكتف، التي تعرض لها في مباراة الأهلي الافتتاحية في بطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت مؤخرا في الولايات المتحدة الأمريكية 

وأكد شوبير أن إمام عاشور سيكون جاهزا للمشاركة في مباريات الأهلي خلال أربع أسابيع من الآن، وربما تزيد بضعة أيام. 

إمام عاشور باق في الأهلي

وأشار أحمد شوبير إلى أن إمام عاشور عقد اجتماعا مع محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلي، وأكد اللاعب خلال الاجتماع أنه لن يزايد على النادي الأهلي، رغم العروض المغرية التي تلقاها مؤخرا من أندية خليجية، إلا أنه طلب صراحة خلال الجلسة تقديره التقدير المادي المناسب وتعديل عقده، ليرد عليه المدير الرياضي بأن الأهلي يقدر من يتمسك به، وأن هناك أخبارا سارة سيسمعها اللاعب قريبا بشأن تعديل عقده.

رسالة إمام عاشور لجماهير الأهلي

وجه إمام عاشور لاعب الأهلي رسالة جديدة عبر ستوري انستجرام يؤكد خلالها جاهزيته لاستكمال مسيرته مع الفريق مع تناثر الأنباء حول رغبة اللاعب في الرحيل لخوض تجربة احترافية سعودية. 

ونشر إمام عاشور عبر ستوري انستجرام صورة له اليوم من داخل التتش زينها بعبارة “عودة للعمل” في تلميح جديد باستمرار اللاعب داخل الأهلي الموسم الجديد. 

 

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو اليوم تدريبات الكرة على ملعب التتش بالجزيرة، في إطار الاستعداد للموسم الجديد، بعد أن اكتفى اللاعبون بأداء قياسات بدنية وطبية فقط أمس في اليوم الأول لتجمع الفريق لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد. 

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