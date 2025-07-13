الأحد 13 يوليو 2025
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رياضة

جلسة مرتقبة بين يوسف وريبيرو غدا في الأهلي

محمد يوسف مع ريبيرو
محمد يوسف مع ريبيرو والنحاس، فيتو

يعقد غدا محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، جلسة مع الإسباني خوسيه ريبيرو مدرب الأهلي، قبل انطلاق مران الفريق على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمناقشة المرحلة القادمة التي تشهد الاستعداد لخوض منافسات الموسم الجديد. 

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو تدريباته غدا الإثنين، حيث يخوض الفريق تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لخوض الموسم الجديد. 

راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا

ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو، لاعبي الأهلي راحة سلبية من التدريبات لمدة ١٨ يومًا قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد. 

يذكر أن الأهلي يخوض معسكرا مغلقا في تونس يوم ١٨ يوليو الجاري، وتحديدا في مدينة طبرقة التونسية يتخلله خوض ثلاث مباريات ودية. 

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