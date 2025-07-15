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رياضة

رسالة جديدة من إمام عاشور قبل انطلاق الموسم الجديد

امام عاشور لاعب الأهلي
امام عاشور لاعب الأهلي

وجه إمام عاشور لاعب الأهلي رسالة جديدة عبر ستوري انستجرام يؤكد خلالها جاهزيته لاستكمال مسيرته مع الفريق مع تناثر الأنباء حول رغبة اللاعب في الرحيل لخوض تجربة احترافية سعودية. 

ونشر إمام عاشور عبر ستوري انستجرام صورة له اليوم من داخل التتش زينها بعبارة “عودة للعمل” في تلميح جديد باستمرار اللاعب داخل الأهلي الموسم الجديد. 

 

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو اليوم تدريبات الكرة على ملعب التتش بالجزيرة في إطار الاستعداد للموسم الجديد بعد أن اكتفى اللاعبين بأداء قياسات بدنية وطبية فقط امس في اليوم الأول لتجمع الفريق لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد. 

كما استعرض مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في اجتماعه الذي عقد ظهر امس سلسلة المشروعات التي سوف يتم افتتاحها في كافة أفرع النادي خلال المرحلة الحالية. 

وتبدأ تلك الافتتاحات يوم الخميس القادم بافتتاح «بوابة المعلمين» الجديدة المطلة على شارع صالح سليم بمقر النادي بالجزيرة، والتي يتصدرها نسر الأهلي الذهبي العملاق، ويعكس تصميمها شخصية الأهلي، من خلال التركيز على اللون الأحمر.

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