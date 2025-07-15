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رياضة

الأهلي يعير مدافعه إلي حرس الحدود

معتز محمد مدافع الاهلي،
معتز محمد مدافع الاهلي، فيتو

قرر النادي الأهلي إعارة مدافعه الشاب معتز محمد، إلي فريق حرس الحدود، لمدة موسم واحد فقط خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لاكتساب المزيد من الخبرات.

وأعلن معتز محمد عن إعارته لصفوف الحرس عبر ستوري علي حسابه علي إنستجرام قائلا:" الحمدلله تمت إعارتي إلي نادي حرس الحدود اسأل الله التوفيق والسداد والعودة إلي بيتي النادي الأهلي علي خير. 

الأهلي يقرر تقليص عدد أيام معسكر تونس 

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو على تقليص أيام معسكر الفريق المرتقب في تونس بعد إلغاء ودية النجم الساحلي التونسي، حيث يبدأ المعسكر يوم الجمعة القادم وتعود البعثة يوم ٢٦ من الشهر ذاته. 

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبيرو اليوم تدريبات الكرة على ملعب التتش بالجزيرة في إطار الاستعداد للموسم الجديد بعد أن اكتفي اللاعبين بأداء قياسات بدنية وطبية فقط امس في اليوم الأول لتجمع الفريق لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد. 

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