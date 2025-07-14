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رياضة

محمد عمارة يعتزم تقديم بلاغ لـ الأعلي للإعلام ضد أحمد شوبير، ما القصة؟

محمد عمارة، فيتو
محمد عمارة، فيتو

أكد محمد عمارة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه سيتقدم ببلاغ ضد الإعلامي أحمد شوبير في المجلس الأعلي للإعلام

نص البيان الصادر عن محمد عمارة

وقال عمارة في بيانه: إنه خلال ساعات سأُقدِّم شكوى رسمية إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد المدعو أحمد شوبير مقدم برنامج حارس الأهلي، لما بدر منه من تجاوزات ضدي شخصيًا، عبر برنامجه في قناة النادي الأهلي دون وجه حق ودون مبرر، حيث إنه من غير المعقول أن يتم التعامل مع كل صوت ناصح، وصاحب للنادي الأهلي وجماهيره بهذه الطريقة، في محاولة واضحة لتكميم الأفواه والتأثير على الجماهير بطرق مختلفة لا تمت للحقيقة بصلة، حيث إن هذه التصرفات والتصريحات من شأنها تهييج الجماهير ضدي وضد أسرتي عبر المنصات المختلفة والكتائب الإلكترونية، ما يجعلنا عرضة للأذى النفسي.

أحمد شوبير، فيتو
أحمد شوبير، فيتو

لن أتوقف عن دعم النادي الأهلي

وأؤكد أنا محمد عمارة الذي تشرفت بارتداء قميص النادي الأهلي لسنوات طويلة، وحققت معه أجمل البطولات والانتصارات أنني لن أتوقف عن دعم النادي صاحب الفضل الأول عليّ، وكل من ارتدى قميصه، وأن الدعم لن يأتي إلا بالنصيحة الصادقة والكلمة دون انتظار لأي مقابل كما يفعل البعض، حتى ولو أغضبت نصيحتي بعض المنتفعين وأصحاب المصالح، لكنها مع الوقت والأيام ثبتت صحتها وأنها كانت من أجل مصلحة النادي الأهلي وجماهيره في المقام الأول والأخير.

في النهاية.. لن أغير نهجي في حب النادي الأهلي بطريقتي التي تهدف لخدمة مصلحة فقط دون غيره، ولن أتلون في المواقف وفقًا لمصلحة مثلما اعتاد البعض، والتاريخ شاهد عليهم بمواقف مهنية كانت كفيلة بأن يختفوا وينسحبوا من المشهد الرياضي بأكمله حفاظًا على ما تبقى لهم، وسأواصل عملي في اتخاذ الإجراءات التي تحافظ على حقوقي في كل من تجاوز ضدي بالقانون، في دولة تحترم القانون وحرية الرأي

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محمد عمارة أحمد شوبير المجلس الاعلي للاعلام الأهلي النادي الأهلي

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