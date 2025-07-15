تفاصيل تعاقد النجم الساحلي مع لاعب الأهلي

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين، عن تفاصيل انتقال اللاعب التونسي كريستو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى صفوف النجم الساحلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن انتقال كريستو إلى النجم الساحلي جاء على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند في العقد يسمح للنجم الساحلي بشراء اللاعب بشكل نهائي مقابل 750 ألف دولار.

ورغم عدم إعلان الأهلي أو النجم الساحلي رسميًا عن الصفقة حتى الآن، إلا أن كريستو ظهر بالفعل في تدريبات الفريق التونسي استعدادًا للموسم الجديد، ما يؤكد إتمام الاتفاق بين الطرفين.

أرقام وبطولات كريستو مع الأهلي

ولعب كريستو البالغ من العمر 21 عاما مع الأهلي 15 مباراة فقط في مختلف البطولات بعدد دقائق 455 دقيقة، ولم ينجح اللاعب في التسجيل لكنه صنع هدفا.

وحصد كريستو رفقة الأهلي، لقب الدوري الممتاز مرتين، ومثلهما كأس مصر، ولقبي دوري أبطال إفريقيا.

قيمة انتقال كريستو إلى الأهلي

وكان كريستو قد انضم للأهلي من النجم الساحلي موسم 2023، وبلغت الصفقة حينها مبلغ 1.250 مليون دولار، لكن تم خصم 940 ألف دولار من قيمتها، في تعويض لغرامة مستحقة ضد النجم الساحلي بسبب انتقال سليمان كوليبالي، مما يعني أن الصفقة كلفت خزينة الأهلي قرابة الـ 310 آلاف دولار.

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