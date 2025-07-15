3 أزمات تضرب صفوف الأهلي قبل الموسم الجديد.. وسام أبو علي يعلن العصيان.. أحمد عبد القادر يرفض عروض الإدارة ومحاولات لشطب كابتن النادي السابق

أزمات عديدة تضرب صفوف النادي الأهلي خلال الأيام الأخيرة وقبل أيام من انطلاق الموسم الكروي الجديد سواء على مستوى فريق الكرة أو حتى الإدارة.

وسام أبو علي يعلن العصيان

وأعلن الفلسطيني وسام أبو علي تمرده علي النادي الأهلي بعد رفض العروض التي تلقاها مؤخرا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي تغيب وسام أبو علي عن إجراء الفحوصات الطبية التي كان مقررا لها اليوم الثلاثاء.



واشتكى وسام أبو علي أمس من بعض الآلام، وتقرر إجراء أشعة رنين في الثانية ظهرً اليوم، للتأكد من مدى إصابته لكنه لم يذهب لإجراء الفحوصات.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن وسام أبو علي أبلغ الجهاز الفني برغبته في عدم السفر مع بعثة الفريق إلى تونس، لخوض المعسكر التحضيري استعدادًا للموسم الجديد

وقوبل طلب اللاعب بالرفض من جانب إدارة النادي.

عقوبات مغلظة تنتظر وسام أبو علي

ويدرس النادي الأهلي توقيع عقوبة مالية قاسية على اللاعب لتغيبه.

وتلقى وسام أبو علي عددًا من العروض الخارجية خلال الفترة الأخيرة ومنها الريان القطري والوصل الاماراتي ولكن تم رفضها من قبل النادي الأهلي لعدم مناسبتها ماديا.

واعلن الأهلي الإبقاء علي اللاعب وإغلاق ملف رحيله، وهو ما أغضب وسام بشدة ليبدأ حالة التمرد.

كواليس أزمة عبد القادر مع الأهلي

علمت فيتو أن أحمد عبد القادر رفض الدخول في صفقات تبادلية للعب في بعض أندية الدوري المصري الممتاز وفضل الرحيل إلى الدوري السعودي من خلال بوابة نادي الحزم.

وشهدت الأيام الماضية حالة من الشد والجذب بين أحمد عبد القادر والنادي الأهلي.

أحمد عبد القادر تلقى عرضين أحدهما من الحزم السعودي، والآخر من سيراميكا كليوباترا.

ورغم العرض السعودي، يفضل مسؤولو النادي الأهلي توجيه عبد القادر إلى سيراميكا كليوباترا، في إطار صفقة تبادلية محتملة، للحصول على خدمات محمد شكري.

أحمد عبدالقادر أبدى تحفظه على خطوة الانتقال إلى سيراميكا، ولم يرحب بالفكرة حتى الآن، خاصة في ظل رغبته في خوض تجربة احتراف خارجي.

وتكمن مخاوف الأهلي الرئيسية في احتمال انتقال اللاعب لاحقًا إلى أندية منافسة، مثل الزمالك أو بيراميدز، خاصة بعد تعنت اللاعب في المفاوضات السابقة بشأن إعارته لفريق سيراميكا كليوباترا.

وعلمت فيتو أن إدارة الأهلي ترغب في التجديد للاعب وخروجه على سبيل الإعارة ولكن عبد القادر رفض فكرة الإعارة ويتمسك بالبيع النهائي.

خاض أحمد عبد القادر مع الأهلي خلال فترة وجوده داخل صفوف القلعة الحمراء 112 مباراة بواقع 5979 دقيقة، سجل خلالها 20 هدفا وصنع 12 هدفا.

وتوّج بالعديد من البطولات مثل الدوري الممتاز مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصري مرتين ودوري أبطال إفريقيا مرتين، لقب السوبر الإفريقي مره وحيده.

محاولات لشطب مصطفى يونس

استعرض مجلس الإدارة النادي الأهلي في اجتماعه، الذي جرى بعد ظهر اليوم، المذكرة المقدمة من الشئون القانونية بالنادي، بخصوص مجموعة من الفيديوهات ظهر خلالها مصطفى يونس نجم الفريق السابق وعضو النادي عبر بعض المنصات الإعلامية، تضمنت إساءات للنادي ومجلس إدارته بعبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون.

وإزاء ذلك قرر المجلس بالإجماع ما يلي: - إحالة مصطفى يونس إلى التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بشأن ما جاء على لسانه من وقائع واتهامات طالت الذمم المالية، مع إيقافه لحين انتهاء التحقيق، وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وتم تكليف محمـد عثمان، المستشار القانوني للنادي، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مصطفى يونس، بخصوص ما سرده من وقائع مسيئة للنادي ومجلس إدارته.

تصريحات مصطفي يونس

وكان مصطفي يونس قد قال خلال تصريحات عبر قناته علي يوتيوب:" الحقيقة أثارني جدا النهارده موضوع إني هيترفع عليا قضية، وهيقدموا بلاغ للنائب العام ضدي، أمنيتي أروح للنائب العام لأني هقول كلام مقدرش أقوله دلوقتي ولا بعدين".

وواصل:"الراجل فيكم يقدم فيا بلاغ، يشرفني أنا أتحاكم عشان النادي الأهلي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.