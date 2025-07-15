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رياضة

وصفه بالاختيار الأمثل، ديكو يتمسك بصفقة نجم ليفربول لصفوف برشلونة

ديكو المدير الرياضي
ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة، فيتو

كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، أن المدير الرياضي لنادي برشلونة، ديكو، مُعجب بشدة باللاعب الكولومبي لويس دياز، لدرجة وصفها بالجنون.

وبحسب رومانو، فإن ديكو يعتبر لويس دياز خيارًا مثاليًا لتدعيم هجوم برشلونة، ويرى فيه اللاعب القادر على صناعة الفارق في مشروع المدرب هانزي فليك.

ومع ذلك، فإن الصفقة تعتمد على عدة عوامل، أبرزها تفاصيل التفاوض مع ليفربول والوضع المالي لبرشلونة.

لويس دياز، فيتو
لويس دياز، فيتو

موقف ليفربول من رحيل دياز

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن ليفربول لم يُظهر أي بوادر ضعف في الصفقة رغم عدة تصريحات علنية من لويس دياز، أكد فيها أنه يتفاوض مع عدد من الأندية لحسم مستقبله سواء بالرحيل عن أنفيلد أو تمديد عقده الحالي الذي ينتهي في 2027.

ويطمح المهاجم الكولومبي لتحقيق قفزة نوعية في راتبه والشعور بتقدير أكبر على جميع الأصعدة الرياضية والمالية، خاصة أن أجره يُعد من بين الأدنى في قائمة الفريق.

 

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برشلونة لويس دياز فابريزيو رومانو ديكو ليفربول هانزي فليك

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