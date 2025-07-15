الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هل يسهل ريال مدريد انتقال جناح ليفربول إلى برشلونة؟

لويس دياز، فيتو
لويس دياز، فيتو

سلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الضوء على ارتباط انتقال لويس دياز نجم ليفربول إلى برشلونة بانتقال رودريجو جويس من ريال مدريد إلى ليفربول.

وقالت الصحيفة إن دياز يعد الخيار المفضل في سوق الانتقالات لدعم مركز الجناح الأيسر في برشلونة متقدمًا على ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد.

 

موقف ليفربول من رحيل دياز

 وأشارت إلى أن ليفربول لم يُظهر أي بوادر ضعف في الصفقة رغم عدة تصريحات علنية من لويس دياز، أكد فيها أنه يتفاوض مع عدد من الأندية لحسم مستقبله سواء بالرحيل عن أنفيلد أو تمديد عقده الحالي الذي ينتهي في 2027.


ويطمح المهاجم الكولومبي لتحقيق قفزة نوعية في راتبه والشعور بتقدير أكبر على جميع الأصعدة الرياضية والمالية، خاصة أن أجره يُعد من بين الأدنى في قائمة الفريق.

 

مفاوضات ليفربول ورودريجو جويس 

وركز ليفربول أنظاره على رودريجو جويس من ريال مدريد لضمه إلى التشكيلة التي يقودها المدرب آرني سلوت، إذ أن اهتمام "الريدز" بالنجم البرازيلي قوي جدًا.

ولا يدخل رودريجو ضمن خطط تشابي ألونسو المستقبلية، حيث شارك معه في 92 دقيقة فقط خلال 3 مباريات بكأس العالم للأندية، ولم يظهر إطلاقًا في نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان.

ويملك برشلونة قناعة تامة بأن دياز يمتلك كل المواصفات المطلوبة لتعزيز الخط الهجومي، لا سيما في الجهة اليسرى، ويعمل النادي بثقة على ضمه خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية.

ويُدرك مسؤولو الفريق الكتالوني أن اللاعب الكولومبي، الذي يمنح أولوية للانضمام إلى برشلونة على حساب بايرن ميونخ، مستعد للضغط على إدارة ليفربول من أجل تسهيل خروجه، خاصة بعد مرور أكثر من 10 أيام على انتهاء الحداد على زميله السابق ديوجو جوتا، الذي توفي في حادث سير.

وفي الوقت نفسه، يدرك مسؤولو برشلونة أن اهتمام ليفربول بضم رودريجو قد يكون جديًا للغاية، ما سيجبر بطل أوروبا 6 مرات على تأمين موارد مالية كبيرة، الأمر الذي قد يجعل من إحدى الصفقات مفتاحًا لإتمام الأخرى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دياز لويس دياز برشلونة ليفربول ريال مدريد موقف ليفربول من رحيل دياز

مواد متعلقة

لاعبو وجماهير ليفربول يقفون للهتاف لجوتا عقب انتهاء مباراة بريستون (فيديو)

30 مليون ريال قيمة الصفقة، تفاصيل انتقال فيرمينو إلى السد القطري

واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل

بايرن ميونخ يقدم عرضا لضم لويس دياز

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حريق يلتهم عشرات السيارات بالإسكندرية، مغامرة إثيوبية بعد تصريح ترامب، أتوبيس يقتحم معرض سيارات، حكومة نتنياهو تتهاوى

"عمل إرهابي بغيض"، الأزهر يشدِّد على ضرورة التصدي لإرهاب اليمين المتطرف عقب اغتيال طالبة جزائرية

قبل إعادة فتحه، كامل الوزير يتفقد الطريق الإقليمى بالمنوفية

عباس شراقي لـ ترامب: سد النهضة ليس حياة أو موت لمصر والقاهرة لا تقبل المساومة

انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

سعر الفاكهة اليوم الثلاثاء، انخفاض كبير في التفاح لأول مرة وارتفاع 3 أصناف

أول تحرك برلمانى في واقعة وفاة 4 أطفال أشقاء بالمنيا

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادثي تصادم بسفاجا وأسيوط

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز عمل فتحات تهوية في المقابر لخروج الروائح؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 15 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية