هل يسهل ريال مدريد انتقال جناح ليفربول إلى برشلونة؟

سلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الضوء على ارتباط انتقال لويس دياز نجم ليفربول إلى برشلونة بانتقال رودريجو جويس من ريال مدريد إلى ليفربول.

وقالت الصحيفة إن دياز يعد الخيار المفضل في سوق الانتقالات لدعم مركز الجناح الأيسر في برشلونة متقدمًا على ماركوس راشفورد نجم مانشستر يونايتد.

موقف ليفربول من رحيل دياز

وأشارت إلى أن ليفربول لم يُظهر أي بوادر ضعف في الصفقة رغم عدة تصريحات علنية من لويس دياز، أكد فيها أنه يتفاوض مع عدد من الأندية لحسم مستقبله سواء بالرحيل عن أنفيلد أو تمديد عقده الحالي الذي ينتهي في 2027.



ويطمح المهاجم الكولومبي لتحقيق قفزة نوعية في راتبه والشعور بتقدير أكبر على جميع الأصعدة الرياضية والمالية، خاصة أن أجره يُعد من بين الأدنى في قائمة الفريق.

مفاوضات ليفربول ورودريجو جويس

وركز ليفربول أنظاره على رودريجو جويس من ريال مدريد لضمه إلى التشكيلة التي يقودها المدرب آرني سلوت، إذ أن اهتمام "الريدز" بالنجم البرازيلي قوي جدًا.

ولا يدخل رودريجو ضمن خطط تشابي ألونسو المستقبلية، حيث شارك معه في 92 دقيقة فقط خلال 3 مباريات بكأس العالم للأندية، ولم يظهر إطلاقًا في نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان.

ويملك برشلونة قناعة تامة بأن دياز يمتلك كل المواصفات المطلوبة لتعزيز الخط الهجومي، لا سيما في الجهة اليسرى، ويعمل النادي بثقة على ضمه خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الصيفية.

ويُدرك مسؤولو الفريق الكتالوني أن اللاعب الكولومبي، الذي يمنح أولوية للانضمام إلى برشلونة على حساب بايرن ميونخ، مستعد للضغط على إدارة ليفربول من أجل تسهيل خروجه، خاصة بعد مرور أكثر من 10 أيام على انتهاء الحداد على زميله السابق ديوجو جوتا، الذي توفي في حادث سير.

وفي الوقت نفسه، يدرك مسؤولو برشلونة أن اهتمام ليفربول بضم رودريجو قد يكون جديًا للغاية، ما سيجبر بطل أوروبا 6 مرات على تأمين موارد مالية كبيرة، الأمر الذي قد يجعل من إحدى الصفقات مفتاحًا لإتمام الأخرى

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