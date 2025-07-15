برشلونة يطلب 130 مليون يورو لبيع هذا الثنائي إلى باريس سان جيرمان

رد نادي برشلونة الإسباني، على اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بضم لاعبيه الشابين، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

برشلونة يحدد 130 مليون يورو لبيع لوبيز وكاسادو إلى باريس سان جيرمان

واشترطت إدارة البرسا الحصول على مبلغ ضخم قدره 130 مليون يورو للسماح برحيل اللاعبين معًا، وفقًا لما أوردته تقارير صحفية إسبانية مطلعة.

وذكر موقع "fichajes"، أن هذا الرد جاء بعد تحرك جاد من إدارة باريس سان جيرمان، بناءً على توصية مباشرة من المدرب الإسباني لويس إنريكي، الذي يطمح لتدعيم خط وسطه بمواهب شابة وواعدة عقب الخسارة أمام تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025.

في حين ينتظر برشلونة الحصول على ثروة طائلة مقابل النجمين لحل أزمته المالية.

وأوضح الموقع الإسباني، أن الحديث يدور حول الثنائي فيرمين لوبيز ومارك كاسادو، اللذين تألقا مع النادي الكتالوني خلال موسم 2024-2025، حيث شارك لوبيز في 46 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وقدم 10 تمريرات حاسمة، في حين خاض كاسادو 36 مباراة، أحرز فيها هدفًا واحدًا وصنع 6 أهداف، وذلك وفقًا لبيانات منصة "ترانسفير ماركت" العالمية.

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