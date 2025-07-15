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رياضة

ليفربول يخطط للتعاقد مع مهاجم نيوكاسل

الكسندر ايساك، فيتو
الكسندر ايساك، فيتو

كشفت تقارير صحفية ان  نادي ليفربول دخل في مفاوضات رسمية مع نيوكاسل يونايتد للتعاقد مع المهاجم ألكسندر إيساك.

 

ليفربول يرغب في ضم مهاجم نيوكاسل

قالت شبكة سكاي سبورت إن بطل الدوري الإنجليزي خطى خطوة رسمية للتعاقد مع الكسندر إيساك.

وتابعت: "ليفربول كان يحلم بضم الدولي السويدي منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وما زال كذلك إلى اليوم".

وأضافت أن "الريدز" مستعد لدفع مبلغ أعلى بكثير من صفقة التعاقد مع فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن.

وذكرت أن إدارة ليفربول حددت 140 مليون يورو لضم صاحب الـ25 عامًا.

من جانبه، قال الإعلامي فابريزيو رومانو إن ليفربول أجرى اتصالًا مباشرًا مع نيوكاسل لمناقشة عرض قياسي لضم ألكسندر إيساك.

وتابع: "إذا لم يكن السويدي متاحًا، يُمكن لليفربول دخول سباق التعاقد مع إيكيتيكي".

وختم أن القرار يعود لنيوكاسل، فهم لم يرغبوا أبدًا في بيع إيساك.

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