لاعبو وجماهير ليفربول يقفون للهتاف لجوتا عقب انتهاء مباراة بريستون (فيديو)

فاز فريق ليفربول على نظيره بريستون بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما في أولى التجارب الودية لـ الريدز، اليوم الأحد، استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجماهير ولاعبين ليفربول والجهاز الفني للفريق وهم واقفون بالملعب رافضين الرحيل بعد هتاف الجماهير لدييجو جوتا لاعب الريدز، والذي لقي مصرعة في حادث سيارة.

Players and staff stand and applaud as the Jota chant goes on and on after the final whistle pic.twitter.com/y5mXQEC7Qe — James Pearce (@JamesPearceLFC) July 13, 2025

جاء ثلاثية ليفربول عن طريق برادلي، نونيز وجاكبو.

تشكيل ليفربول ضد بريستون في الشوط الأول

وتواجد محمد صلاح في تشكيل ليفربول الأساسي الذي جاء كالتالي:

في حراسة المرمى: جورجي مامارداشفيلي

في خط الدفاع: كونور برادلي - جو جوميز - لوكا ستيفنسون - كوستاس تسميكاس

في خط الوسط: ريان جرافنبرخ - تري نيوني - دومينيك سوبوسلاي

في خط الهجوم: فيدريكو كييزا - محمد صلاح - ريو نجوما

مباراة ليفربول وبريستون الودية

وخاض ليفربول تحت قيادة المدرب آرني سلوت مباراته الودية الأولى ضد نظيره فريق بريستون، وذلك على ملعب "ديبديل" معقل الخصم.

وأنهى ليفربول الموسم الماضي بعدما حقق لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، في بداية عهد آرني سلوت.

وتعاقد ليفربول مع أكثر من لاعب في موسم الانتقالات الصيفي الحالي، وهما جيريمي فريمبونج، فلوريان فيرتز، أرمين بيتشي وكيركيز، في حين رحل ترينت ألكسندر أرنولد الذي انضم إلى ريال مدريد.

وتعد مباراة اليوم هي الأولى لـ ليفربول بعد خبر وفاة لاعب الفريق ديوجو جوتا، الذي لقى مصرعه رفقة شقيقه، في حادث سيارة مروع في إسبانيا قبل أيام.



وأعلن نادي ليفربول عن حجب القميص رقم 20 بشكل دائم في جميع الفرق الرياضية للنادي، تكريمًا للاعب الراجل ديوجو جوتا، وذلك بعد التشاور مع زوجته روتي وعائلته.

وسيتم تطبيق هذا القرار على جميع مستويات النادي، حيث يأتي هذا القرار تقديرًا لإسهامات جوتا الكبيرة مع الفريق، وتعكس هذه الخطوة التقدير العميق الذي يكنّه النادي لهذا اللاعب.

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