صندوق التنمية الثقافية يشارك بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب الدورة 20

يشارك صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي المشرف علي قطاع صندوق التنمية الثقافية ومساعد وزير الثقافة للمشروعات الفنية والثقافية " منفذ بيع مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية " في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب الدورة العشرين، المقام بمكتبة الإسكندرية خلال الفترة من ٧ إلى ٢١ يوليو يوميًا من العاشرة صباحا إلي العاشرة مساء.

يقدم الصندوق العديد من الإصدارات للمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية ، وإصدارات المركز القومي للطفل .

يذكر أن صندوق التنمية الثقافية يشارك من خلال منفذ بيع مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية في فعاليات المعرض منذ دورته الأولي سنويًا.

أهم الإصدارات:

الشارع الأعظم، وقصر محمد علي، ورحلة مع أسبلة القاهرة، والسلطان قنصوه الغوري، ومحمد ناجي في الحبشة، ودليل التطريز السيناوي، ونجيب محفوظ والثورة، وللتراث وجه آخر، والعديد من الكتب والمجلدات الفنية والتراثية الثقافية.

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