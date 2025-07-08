الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

صندوق التنمية الثقافية يشارك بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب الدورة 20

معرض الإسكندرية الدولي
معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

يشارك صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي المشرف علي قطاع صندوق التنمية الثقافية ومساعد وزير الثقافة للمشروعات الفنية والثقافية " منفذ بيع مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية " في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب الدورة العشرين، المقام بمكتبة الإسكندرية خلال الفترة من ٧ إلى ٢١ يوليو يوميًا من العاشرة صباحا إلي العاشرة مساء.

يقدم الصندوق العديد من الإصدارات للمجلس الأعلى للثقافة، وصندوق التنمية الثقافية ، وإصدارات المركز القومي للطفل  .

 

يذكر أن صندوق التنمية الثقافية يشارك من خلال منفذ بيع مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية في فعاليات المعرض منذ دورته الأولي سنويًا.

أهم الإصدارات:

 الشارع الأعظم، وقصر محمد علي، ورحلة مع أسبلة القاهرة، والسلطان قنصوه الغوري، ومحمد ناجي في الحبشة، ودليل التطريز السيناوي، ونجيب محفوظ والثورة، وللتراث وجه آخر،  والعديد من الكتب والمجلدات الفنية والتراثية الثقافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكثر قراءة

زحلقنا الأمريكان، مبارك يكشف في فيديو نادر سر رفضه ربط شبكات القاهرة بسنترال رمسيس

أحدهم ودع زوجته هاتفيا وآخر تمنى الموت ساجدا، اللحظات الأخيرة في حياة 3 من شهداء سنترال رمسيس

وزير الاتصالات عن شهداء سنترال رمسيس: "في عينينا وعلى راسنا وجميلهم في رقبتنا"

الشرطة الإسبانية تكشف سبب الحادث الذي أودى بحياة مهاجم ليفربول ديوجو جوتا

بعد تعطل الخدمات، ماذا ستفعل البنوك في أقساط كروت الائتمان؟

السجن 15 سنة لـ سائق التريلا المتسبب في وفاة 18 من فتيات العنب (فيديو)

بعد حريق سنترال رمسيس، النواب يوجه تحذيرا شديد اللهجة للحكومة من تغيب وزير الاتصالات

خبير مالي يشيد بقرار تعليق التداول في البورصة: خطوة شجاعة لحماية السوق

خدمات

المزيد

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 8- 7- 2025

بعد تأثرها بسبب حريق سنترال رمسيس، عودة خدمات المحافظ الإلكترونية بشركات الاتصالات

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة حريق سنترال رمسيس.. تصريحات مهمة من نائب وزير الاتصالات أمام البرلمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العري في المنام وعلاقتها بارتكاب أفعال محرمة

بعد حريق سنترال رمسيس.. أدعية في السنة النبوية للحفظ من الأذى وقت الحرائق

أفضل 5 أعمال في شهر الله المحرم

المزيد
الجريدة الرسمية