رئيس رابطة تجار السيارات: التجميع المحلي أنعش السوق المصرية

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الفترة الحالية تشهد تحسنا في مبيعات السيارات، وفقا لأرقام ترخيص السيارات الصادرة من المرور وتقرير المبيعات الصادر من مجلس معلومات السيارات مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أبو المجد، أن التجميع المحلي ساهم في انتعاش السوق المصرية من السيارات ويخلق وفرة في بعض الموديلات بالإضافة إلى تراجع أسعار الموديلات الاخرى ما أدى إلى تنشيط السوق، عن العام الماضي الذي كانت مبيعاته ضئيلة جدًا، لافتا إلى أن علم 2023 شهد بيع 200 ألف سيارة وفي 2020، و240 ألف سيارة في مقارنة بعام 2025 الذي شهد تفوق في المبيعات.

وأشار رئيس رابطة السيارات إلى أن بداية العام شهدت افتتاح ما يقرب من 10 مصانع لتجميع المحلي لسيارات، ما يسر عملية الإنتاج ويتم جني ثمار المصانع أواخر العام الجاري وحتى مطلع 2026 وفقًا لتوجيهات الدولة المصرية التي تسعى للنهوض بالصناعة المصرية.

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