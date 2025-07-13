الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تزويد السيارات الحديثة بنظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي

أنظمة ضبط السيارة
أنظمة ضبط السيارة

يحرص مهندسو السيارات على تطوير أنظمة السلامة والقيادة الذكية، خاصة نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي (Dynamic Radar Cruise Control – DRCC) الذي يعتبر واحدا من أبرز الابتكارات الحديثة في عالم السيارات يعتمد على تقنيات استشعار ذكية تجمع بين الرادار والكاميرا، ليمنح السائق قيادة أكثر أمانًا وراحة، خاصة أثناء السفر أو القيادة الطويلة.


ويعد نظام DRCC مثبت سرعة متكيّف، في السيارات يعمل على الحفاظ على سرعة ثابتة تُحدد مسبقًا من قِبل السائق، لكنه يضيف ميزة رئيسية القدرة على مراقبة المركبات الأمامية وتعديل السرعة تلقائيًا للحفاظ على مسافة آمنة.

يعتمد النظام على رادار بموجات مليمترية مثبت في مقدمة السيارة، بالإضافة إلى كاميرا أحادية تساعد على قياس المسافة والفصل الزمني بين سيارتك والسيارة التي أمامك. عندما تتباطأ السيارة الأمامية، يقلل DRCC السرعة تلقائيًا دون الحاجة إلى تدخل السائق. وعند عودة الطريق إلى حالته الطبيعية، يعود النظام إلى السرعة الأصلية المحددة.


المزايا التي يقدمها نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي
 

١-تحسين السلامة: 

يقلل من احتمالات الاصطدام الخلفي الناتج عن تشتت انتباه السائق.

2- راحة أكبر أثناء القيادة: 

خاصة في الطرق السريعة والرحلات الطويلة، حيث يُخفف من إجهاد السائق.

3-أداء ذكي في الازدحام: 

في بعض الطرازات المتقدمة، يمكن لـ DRCC التوقف والانطلاق تلقائيًا ضمن الزحام، ليشبه أنظمة القيادة شبه الذاتية.

4-الاستجابة للتضاريس: 

بعض الأنظمة تدعم التكيف مع المنحنيات، حيث تقلل السرعة تلقائيًا عند الدخول في منعطف.

5-توفير الوقود: 

بالحفاظ على سرعة مستقرة وتجنب التوقفات المفاجئة.


يُعتبر نظام تثبيت السرعة الراداري الديناميكي (DRCC) خطوة مهمة نحو مستقبل القيادة الذكية، فهو لا يقتصر على الراحة فقط، بل يُعزّز السلامة العامة على الطرق. ومع التطورات المستمرة، ستصبح هذه الأنظمة جزءًا أساسيًا في معظم السيارات الحديثة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الابتكارات السيارات الحديثة الطرق السريعة انظمة السلامة عالم السيارات سيارات الحديثة سيارات

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية 2025

قبل الإعلان الرسمي، تسريبات من تقديم صفقة الأهلي الجديدة (صور)

أول رد رسمي من الأهلي على اهتمام الأخدود بضم إمام عاشور

نهائي كأس العالم للأندية، تشيلسي يقسو على باريس بثلاثية في الشوط الأول (فيديو وصور)

نشاط الرئيس السيسي اليوم في غينيا الاستوائية (صور)

وزير الخارجية: قضية مياه النيل وجودية ولن تتهاون في الدفاع عن حقوقنا

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الأحد

شطب دعوى حبس إبراهيم سعيد أمام محكمة أسرة مصر الجديدة لغياب طليقته وبناته

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الأحد في الأسواق

الحد الأدنى والأقصى في رسوم التحويل من بنك القاهرة للبنوك الأخرى

سعر الأرز في السوق المحلي اليوم الأحد 13/7/2025

أسعار النحاس بالبورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 في أرقام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أستاذ بالأزهر: "ما هم الناس بيقولوا" جملة قد تمنع دخولك الجنة لهذا السبب (فيديو)

تفسير رؤية القصب في المنام وعلاقتها بأموال وفيرة ستأتي

ما حكم الصلاة بـ "الهارد جيل"؟، أمينة الفتوى تحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية