المصري للتأمين: حرائق كاليفورنيا تدفع لضرورة تفعيل التأمين الإجباري على المنازل

رصد الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية كارثة حرائق كاليفورنيا، حيث شهدت غابات كاليفورنيا أسوأ كارثة بتاريخ البلاد، واشتعلت النيران في مناطق مثل "باليسيدز"، "إيتون"، "كينيث"، و"هيرست"، مخلفة دمارًا هائلًا، فقد اندلعت الحرائق يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 في منطقة تقع على مسافة 40 كيلومترا شمال ووسط مدينة لوس أنجلوس، وتوسع نطاقها تدريجيا بفعل الرياح القوية.

لماذا اندلعت العديد من حرائق الغابات في نفس الوقت تقريبًا؟



حذر خبراء الأرصاد الجوية لأيام قبل اندلاع الحرائق الأولى في بداية هذا العام من أن خطر الحرائق سيكون مرتفعًا للغاية. وتحول الغطاء النباتي إلى مادة قابلة للاشتعال بعد أشهر من الجفاف هذا العام.

ويتزامن الطقس البارد مع وصول رياح سانتا آنا، وهي هبات قوية وجافة تهب من الجنوب الغربي من نيفادا ويوتا إلى جنوب كاليفورنيا وترتبط بالحرائق الأكثر تدميرًا في المنطقة.

الخسائر المبدئية الناجمة عن حرائق كاليفورنيا

بلغ عدد القتلى جراء حريقين من الحرائق الأربعة التي مازالت مشتعلة في لوس أنجلوس 25 قتيلا، 17 منهم قتلوا في حريق إيتون، فيما قتل 8 في حريق باليسايديز.و بلغ عدد المفقودين 16 شخصا.

إجمالي الخسائر الناجمة عن الحرائق

بلغت الخسائر نحو 275 مليار دولار.

احتراق أكثر من 40 ألف فدان

تدمير أكثر من 12 ألف مبنى

تهجير أكثر من 180 ألف شخص

تحذير حوالي 85 ألف شخص من أنهم قد يواجهون أوامر بالإجلاء وذلك مع توقع أن تخلق الرياح القوية على مدار اليومين القادمين ظروفا خطيرة مع استمرار اشتعال العديد من حرائق الغابات الكبرى في منطقة لوس أنجلوس.

وتضرر قطاع السياحة بعد تدمير واختفاء العديد من القصور والمعالم الشهيرة، حيث تعد كاليفورنيا وجهة سياحية هامة في الولايات المتحدة، ففي عام 2024 استقبلت الولاية أكثر من 17 مليون سائح، وذلك بسبب المعالم الفاخرة الشهيرة.

وتسبب الحريق في وقف موسم الجوائز في هوليوود مؤقتا، كما تم تأجيل ترشيحات الأوسكار مرتين و تم إرجاء موعد بعض الأحداث دون إعادة تحديد مواعيد جديدة.



الأخطار المصاحبة لحرائق الغابات



انتشرت أعمال السلب والنهب في المناطق المنكوبة أو التي أخليت من سكانها، مما اضطر السلطات إلى فرض حظر تجول صارم يسري بين السادسة مساء والسادسة صباحا، في منطقتي باسيفيك باليسايدس وألتادينا الأكثر تضررا.

تأثير الحرائق على سوق الإسكان

يمكن أن يؤدي الانسحاب الواسع لشركات التأمين الخاصة إلى انهيار سوق الإسكان، حيث تصبح الممتلكات التي لا يمكن تأمينها غير قابلة للرهن العقاري، مما يؤدي إلى انكماش اقتصادي مشابه للأزمة المالية لعام 2008.

وتتحرك السلطات أيضا لاحتواء الارتفاع الهائل في أسعار الإيجارات الذي يواجهه بعض النازحين. وحذر المدعي العام للولاية من أن تضخيم الأسعار بشكل اصطناعي "يعاقَب عليه بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 10 آلاف دولار".





تأثير الحرائق على الاقتصاد الأمريكي



من المتوقع أن تؤثر الخسائر الاقتصادية المباشرة على الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة تتراوح بين 2% إلى 4%، كما تشير التقديرات إلى أن التكلفة السنوية الإجمالية لحرائق الغابات في أمريكا قد تتراوح بين 394 مليار دولار إلى 893 مليار دولار، مما يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الأمريكي، وفقًا لتقديرات الكونجرس الأمريكي.

التأثيرات الاقتصادية على المستوى العالمي



تشكل حرائق كاليفورنيا تهديدا على إمدادات النفط، حيث تعد الولاية المتضررة مركز حيوي لصناعة النفط، ففي كاليفورنيا، توجد أكبر مصفاة نفط في الساحل الغربي بسعة إنتاج 365 ألف برميل يوميًا، مما يمثل تهديدًا لإمدادات النفط الأمريكي والعالمي، مع ارتفاع أسعار النفط نتيجة لتوقف بعض المصافي، ما قد يؤثر على الأسواق العالمية.

ومن المحتمل أن يؤدي تدمير البنية التحتية الزراعية والصناعية إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ما يمثل أزمة أمام الأسواق العالمية، خاصةً في الدول النامية التي تعتمد على الإنتاج الأمريكي.

كل هذا يجعل من هذه الحرائق ليست مجرد مأساة إنسانية فحسب، بل أزمة اقتصادية عميقة مثيرة للقلق بشأن التكاليف المتصاعدة للكوارث المرتبطة بالمناخ؛ وما ضاعف من هذه المعاناة أن العديد من شركات التأمين رفعت أياديها عن التأمين على الكثير من المنازل في هذه المنطقة بعد أن صارت تلك المنطقة معروفة بكونها عرضة للكوارث الطبيعية.



أزمة سوق التأمين في كاليفورنيا



ستكلف الحرائق المتعددة التي اندلعت في منطقة لوس أنجلوس شركات التأمين بصورة مبدئية ما يصل إلى 30 مليار دولار، حسب تقديرات ويلز فارجو وجولدمان ساكس في تقرير بعد مرور أسبوع على اندلاع تلك الحرائق. ويرى المحللون أن الحرائق المستمرة "تبدو بالفعل وكأنها الحدث الأكثر تكلفة في تاريخ كاليفورنيا". وأن التوقعات من شأنها أن تجعل الحرائق واحدة من أكثر 20 كارثة طبيعية تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة، عند حسابها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

وواجه سوق التأمين على الممتلكات في ولاية كاليفورنيا بعض التحديات لعدة سنوات، بسبب اللوائح التنظيمية القديمة في الولاية، والتي لم تسمح لشركات التأمين بفرض أسعار تتناسب مع المخاطر المتزايدة لتكرار حرائق الغابات وغيرها من الأحداث المتطرفة بسبب تغير المناخ.

وفي السنوات الأخيرة شهد السوق تقليص نشاط سبعة من أكبر شركات التأمين في الولاية. فعلى سبيل المثال، توقفت إحدى شركات التأمين عن بيع الوثائق التأمينية الجديدة بشكل تام فى عام 2022، بينما قامت إحدى شركات التأمين الأخرى بإلغاء 30 ألف وثيقة في عام 2023، بما في ذلك 1600 وثيقة في حي "باسيفيك باليسيدز" وحده.



خطة FAIR في كاليفورنيا



تم إنشاء خطة FAIR بموجب قانون ولاية كاليفورنيا في عام 1968 وهي تهدف إلى المساعدة في تغطية أصحاب المنازل في كاليفورنيا الذين لا يستطيعون العثور على تأمين في السوق لأنهم يعتبرون من ذوي المخاطر العالية من وجهة نظر شركات التأمين الفردية، لانها مجموعة مشتركة لتأمين الحرائق تتألف من جميع شركات التأمين المرخصة لممارسة نشاط الممتلكات/الحوادث في كاليفورنيا، وهي ليست وكالة حكومية، ولا هي كيان عام. ولا يوجد تمويل عام أو من دافعي الضرائب لها.



وتدعم المجموعة أصحاب المنازل بغض النظر عن مخاطر الحرائق في الممتلكات، على عكس شركات التأمين التقليدية، فهدفها هو تقليل الخسائر.

و تعد خطة FAIR بالنسبة لمعظم أصحاب المنازل، بمثابة شبكة أمان مؤقتة - موجودة لدعمهم حتى تصبح التغطية التي تقدمها شركة التأمين التقليدية متاحة.



وتعتبر خطة FAIR خيار تأميني بالغ الأهمية لسكان كاليفورنيا والشركات التجارية وتتمثل مهمة الخطة في حماية المواطنين. وتقوم وزارة التأمين، بممارسة الرقابة بموجب قانون كاليفورنيا للتأكد من أن خطة FAIR تعالج الاحتياجات المتغيرة لسكان كاليفورنيا.



واعتبارًا من عام 2020، أصبحت الخطة تغطي أقل من 3% من السكان، مما يعني أن أكثر من 97% من سكان غير مغطين تأمينيًا.

وقد ارتفع تعرّض خطة FAIR بنسبة 85% في المناطق عالية الخطورة مثل "باسيفيك باليسيدز"، حيث تجاوزت المطالبات المحتملة حتى الآن 3 مليارات دولار، ومن ثم فإن القدرات المالية للخطة لا تزال غير كافية، إذ لا تمتلك سوى 200 مليون دولار احتياطات و2.5 مليار دولار لإعادة التأمين، مما يهدد بفشل النظام بأكمله حيث أن هذا يترك عددًا من أصحاب المنازل من دون تأمين كاف أو من دون تأمين على الإطلاق، خاصةً أولئك الذين تتجاوز ممتلكاتهم الحد الأقصى لتغطية " FAIR " البالغ 3 ملايين دولار.



لوائح تنظيمية جديدة



في الثاني من يناير 2025، وقبل أيام قليلة من اندلاع أول حريق للغابات يوم الثلاثاء 7 يناير في حي باسيفيك باليساديس في لوس أنجلوس، كشفت إدارة التأمين في كاليفورنيا عن لوائح جديدة ستلزم شركات التأمين قريبًا بزيادة تغطية المنازل في المناطق المعرضة لحرائق الغابات. لن تكون الوثيقة بأثر رجعي ولن تنطبق إلا على الوثائق الجديدة في المستقبل.



وكجزء من حزمة إصلاح التأمين على المنازل، ستسمح القواعد أيضًا لشركات التأمين بتحصيل أقساط أعلى من أصحاب المنازل لحماية أنفسهم من مطالبات حرائق الغابات الكارثية، وفقًا للوثائق. ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولاية التي يمكن لشركات التأمين فيها تضمين تكلفة إعادة التأمين في أقساطها، على الرغم من أنها ممارسة شائعة في ولايات أخرى.



ويرى منتقدو القاعدة إنها قد ترفع أقساط التأمين بنسبة 40٪ ولا تتطلب إصدار وثائق جديدة بوتيرة سريعة بما فيه الكفاية. ومن المقرر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في نهاية يناير بعد فترة مراجعة مدتها 30 يومًا؛ ولكن بالنسبة للعديد من سكان كاليفورنيا، فإن هذه اللوائح تأتي متأخرة جدًا.



في السابق، كانت كاليفورنيا هي الولاية الوحيدة التي منعت استخدام هذه العوامل في تسعير شركات التأمين، لكن ذلك تغير في يناير 2025، حيث سيُسمح لشركات التأمين الآن باستخدام نماذج مناخية مستقبلية ودمجها في أسعارها.

وأقرت موديز بأن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتحديد كيف سيؤثر هذا التشريع والخسائر المتوقعة لحرائق الغابات على سوق التأمين على أصحاب المنازل في كاليفورنيا.



تأثير حرائق كاليفورنيا على إعادة التأمين



وفي الوقت نفسه، أعلنت ستاندرد آند بورز إن التأثير على شركات إعادة التأمين العالمية المصنفة لديها سيكون قابلًا للإدارة أيضًا دون تأثير كبير على الأرباح بسبب حجم الحدث وتوقيته.

وأضافت ستاندرد آند بورز إن حرائق الغابات تمثل أول خسارة كبيرة بسبب الكوارث الطبيعية في العام للقطاع ومن المرجح أن تظل الخسائر ضمن ميزانيات شركات إعادة التأمين للكوارث الطبيعية للربع الأول من عام 2025. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف يمكن أن تتأثر تغطية إعادة التأمين الإجمالية، نظرًا لأن هذا سيعتمد على التطورات خلال بقية العام.



وذكرت ستاندرد آند بورز إن شركات إعادة التأمين تدخل عام 2025 برأس مال قوي مدعوم بأرباح قوية في عامي 2023 و2024، "مما ساعد عائدات الصناعة على تجاوز تكلفة رأس المال".



التأمين على المنازل الاتحاد المصري للتأمين



يعتبر التأمين على المنازل أحد أشكال التأمين على الممتلكات الذي يغطّي الخسائر والأضرار التي لحقت بالمنزل والناتجة عن الحريق أو الانفجار أو السرقة أو الكوارث الطبيعية أو أية حوادث تؤدي إلى تلف المسكن أو تضرره، حسب الشروط والاستثناءات الموضحة في الوثيقة.

وقد ألقت حرائق كاليفورنيا الضوء على أهمية التأمين على المنازل لتوفير حماية للمباني السكنية ومحتوياتها وحمايتها من الأخطار المتوقع حدوثها، ورغم أهمية هذا النوع من التأمين فإن العديد من الأشخاص لا يبالون بمسألة التأمين على المنزل عند شراء أو استئجار العقارات، رغم أن تجاهله يعد مخاطرة غير مأمونة العواقب بالنسبة للملاك والمستأجرين على حد سواء، فعدم التأمين على العقار من الممكن أن يكلف المالك الكثير في حال حدوث مكروه. لذا يعد تأمين المنزل استثمارًا مهمًا يحمي الفرد وعائلته وممتلكاته من الخسائر المالية.

ويرى الاتحاد ضرورة تفعيل التأمين الإجباري على المنازل كأحد الآليات الفعالة التي تهدف إلى تقليل العبء المالي عن الأفراد في حال وقوع أضرار جسيمة قد تكون مدمرة خاصة للطبقات المتوسطة والفقيرة التي تفتقر إلى التغطية التأمينية للمخاطر المحتملة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.