الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع مبيعات السيارات المستوردة في مصر في 2024

السيارات المستوردة
السيارات المستوردة

أعلن “الأميك” مجلس معلومات سوق السيارات المصري، عن ارتفاع مبيعات  السيارات المستوردة في السوق المصري،  خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الجاري 2024، بعد وصول إجمالي  المبيعات نحو 28.546 ألف سيارة. 

ووفقا لما ذكره تقرير مجلس معلومات السيارات،  فإن هناك ارتفاع  لمبيعات السيارات المجمعة محليًا ايضا  خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، 2024، وجاءت الزيادة في مبيعات تلك الفئة من السيارات التي يتم تصنيعها في مصر بنسبة 15% حيث سجلت 40.247 ألف مركبة تشمل سيارات ملاكي وسيارات نقل وأتوبيس, بينما كانت في الفترة الموازية من العام الماضي بواقع 35 ألف سيارة تقريبًا.

 

 

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