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رياضة

فريق كهرباء الإسماعيلية يواصل تدريباته بمعسكر القاهرة استعدادا للدوري الممتاز (صور)

فريق كهرباء الاسماعيلية،
فريق كهرباء الاسماعيلية، فيتو

واصل فريق كهرباء الإسماعيلية الأول لكرة القدم، تدريباته اليومية تحت قيادة مديره الفني رضا شحاتة وجهازه المعاون، في المعسكر المغلق الذي يقيمه الفريق حاليا بالقاهرة، استعدادا للمشاركة في مسابقة الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

كهرباء الإسماعيلية يضم رابع صفقاته

أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية رسميا عن ضم عبد الفتاح شتا "تاحة" لاعب الجونة وبروكسي السابق لدعم صفوف الفريق الأول للنادى الكهرباء استعدادا للدورى الممتاز بالموسم الجديد 2025/ 2026.

ويعد عبد الفتاح شتا هو رابع الصفقات التي يضمها نادي كهرباء الإسماعيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كهرباء الإسماعيلية يضم محمد أوناجم

كان كهرباء الإسماعيلية أعلن في وقت سابق ضم المغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك السابق لدعم فريق الكرة، كما أنهى مسئولو نادي كهرباء الإسماعيلية الصاعد حديثا لدوري الأضواء، إجراءات ضم مهاجم الزمالك السابق عمر السعيد، في صفقة انتقال حر.

وجاءت هذه الخطوة من جانب كهرباء الإسماعيلية، بطلب من رضا شحاتة المدير الفني للفريق، الذي تولى مسئولية قيادة الفريق قبل أيام، لاسيما أنه يرى أن عمر السعيد مهاجم يملك خبرات كبيرة في الدوري الممتاز، وسيفيد فريق كهرباء الإسماعيلية كثيرا في الدوري الممتاز. 

رضا شحاته مديرا فنيا لكهرباء الإسماعيلية

أعلن مجلس ادارة نادي كهرباء الإسماعيلية بقيادة المهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس الإدارة تعيين الكابتن رضا شحاتة مديرًا فنيًا للفريق الأول بالدورى الممتاز للموسم الجديد 2026/2025.

 

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