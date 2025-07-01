موقف نجم المغرب من الانضمام لكهرباء الإسماعيلية

انتشرت خلال الساعات الماضية أنباء عن اقتراب محمد أوناجم نجم منتخب المغرب، والزمالك السابق، من الانتقال لصفوف فريق كهرباء الإسماعيلية الصاعد حديثا إلى الدوري المصري الممتاز.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لـ"فيتو"، أن لاعب الزمالك السابق يمتلك بالفعل عروضا من بعض أندية الدوري المصري الممتاز، بجانب عروض مغربية وليبية أخرى، مشيرا أن المغربي لم يحسم وجهته بعد، في ظل تلك العروض، حيث يقوم بدراستها لاختيار العرض المناسب.

رضا شحاته مديرا فنيا لكهرباء الإسماعيلية

أعلن مجلس ادارة نادي كهرباء الإسماعيلية بقيادة المهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس الإدارة تعيين الكابتن رضا شحاتة مديرًا فنيًا للفريق الأول بالدورى الممتاز للموسم الجديد 2026/2025.

حيث عقد المهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس الإدارة، أمس الاثنين، جلسة مع المدير الفنى الجديد، لتوقيع العقود من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2026/2025.

وأكد "أبو وردة" أن رضا شحاتة قيمة رياضية كبيرة لما له من اسم كبير، سواء لاعبا أو مدربا.

إدارة النادي تدعم رضا شحاتة

وأضاف أن مجلس إدارة النادي سوف يقف بقوة خلف جميع القرارات التي سيتخذها المدير الفنى لخلق نوع من الاستقرار والعمل على توفير الأجواء الرياضية المناسبة لوضع الفريق بالمكانة المناسبة له مع أندية القمة.

كهرباء الإسماعيلية يتأهل للدوري الممتاز

وكان فريق كهرباء الإسماعيلية قد تأهل إلى الدوري الممتاز، بعد الفوز على نظيره منتخب السويس بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، والتي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الثامن والثلاثين والجولة الأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى، أو ما يعرف بمسابقة دوري المحترفين.

وتعد تلك هي المرة الأولى في تاريخ فريق كهرباء الإسماعيلية التي يتأهل فيها إلى الدوري الممتاز.

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