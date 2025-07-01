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رياضة

مهاجم الزمالك السابق ينضم لكهرباء الإسماعيلية

عمر السعيد مهاجم
عمر السعيد مهاجم الزمالك السابق، فيتو

أنهى مسئولو نادي كهرباء الإسماعيلية الصاعد حديثا لدوري الأضواء، إجراءات ضم مهاجم الزمالك السابق عمر السعيد، في صفقة انتقال حر.

وجاءت هذه الخطوة من جانب كهرباء الإسماعيلية، بطلب من رضا شحاتة المدير الفني للفريق، الذي تولى مسئولية قيادة الفريق قبل أيام، لاسيما أنه يرى أن عمر السعيد مهاجم يملك خبرات كبيرة في الدوري الممتاز، وسيفيد فريق كهرباء الإسماعيلية كثيرا في الدوري الممتاز. 

 

رضا شحاته مديرا فنيا لكهرباء الإسماعيلية

أعلن مجلس ادارة نادي كهرباء الإسماعيلية بقيادة المهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس الإدارة تعيين الكابتن رضا شحاتة مديرًا فنيًا للفريق الأول بالدورى الممتاز للموسم الجديد 2026/2025.

حيث عقد المهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس الإدارة، أمس الاثنين، جلسة مع المدير الفنى الجديد، لتوقيع العقود من أجل الاستعداد للموسم الجديد 2026/2025.

وأكد "أبو وردة" أن رضا شحاتة قيمة رياضية كبيرة لما له من اسم كبير، سواء لاعبا أو مدربا.

إدارة النادي تدعم رضا شحاتة

وأضاف أن مجلس إدارة النادي سوف يقف بقوة خلف جميع القرارات التي سيتخذها المدير الفنى لخلق نوع من الاستقرار والعمل على توفير الأجواء الرياضية المناسبة لوضع الفريق بالمكانة المناسبة له مع أندية القمة.

 

كهرباء الإسماعيلية يتأهل للدوري الممتاز

وكان فريق كهرباء الإسماعيلية  تأهل إلى الدوري الممتاز، بعد الفوز على نظيره منتخب السويس بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، والتي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الثامن والثلاثين والجولة الأخيرة من مسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى، أو ما يعرف بمسابقة دوري المحترفين.

وتعد تلك هي المرة الأولى في تاريخ فريق كهرباء الإسماعيلية التي يتأهل فيها إلى الدوري الممتاز.

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