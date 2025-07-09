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رياضة

كهرباء الإسماعيلية يعلن ضم رابع صفقاته استعدادا للموسم الجديد (فيديو)

فريق كهرباء الإسماعيلية،
فريق كهرباء الإسماعيلية، فيتو

أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية رسميا عن ضم عبد الفتاح شتا "تاحة" لاعب الجونة وبروكسي السابق لدعم صفوف الفريق الأول للنادى الكهرباء استعدادا للدورى الممتاز بالموسم الجديد 2025/ 2026.

ويعد عبد الفتاح شتا هو رابع الصفقات التي يضمها نادي كهرباء الإسماعيلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كهرباء الإسماعيلية يضم محمد أوناجم

كان كهرباء الإسماعيلية أعلن قبل بضعة أيام ضم المغربي محمد أوناجم لاعب الزمالك السابق لدعم فريق الكرة، كما أنهى مسئولو نادي كهرباء الإسماعيلية الصاعد حديثا لدوري الأضواء، إجراءات ضم مهاجم الزمالك السابق عمر السعيد، في صفقة انتقال حر.

وجاءت هذه الخطوة من جانب كهرباء الإسماعيلية، بطلب من رضا شحاتة المدير الفني للفريق، الذي تولى مسئولية قيادة الفريق قبل أيام، لاسيما أنه يرى أن عمر السعيد مهاجم يملك خبرات كبيرة في الدوري الممتاز، وسيفيد فريق كهرباء الإسماعيلية كثيرا في الدوري الممتاز. 

 

رضا شحاته مديرا فنيا لكهرباء الإسماعيلية

أعلن مجلس ادارة نادي كهرباء الإسماعيلية بقيادة المهندس سامى أبو وردة رئيس مجلس الإدارة تعيين الكابتن رضا شحاتة مديرًا فنيًا للفريق الأول بالدورى الممتاز للموسم الجديد 2026/2025.

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