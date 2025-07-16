الأربعاء 16 يوليو 2025
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حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط 5 قطع سلاح ناري وتنفيذ 918 حكما قضائيا

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 4 قضايا جلب مواد مخدرة شملت  أكثر من 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو بحوزة  5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".

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كما تم ضبط 5 قطع أسلحة نارية  "بدون ترخيص" 3 بنادق آلية – 2 فرد خرطوش" بحوزة 4 متهمين وتنفيذ 918 حكما قضائيا متنوعا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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