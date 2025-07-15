الثلاثاء 15 يوليو 2025
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حوادث

ضبط إحدى السيدات بتهمة إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بمدينة نصر

ضبط إحدى السيدات
ضبط إحدى السيدات لقيامها بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص"

ألقت مباحث المصنفات، القبض على  إحدى السيدات لقيامها بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بمدينة نصر.

 

كيان تعليمى بدون ترخيص 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات؛ بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة والزعم بمنحهم شهادات فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية. 
 

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وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة الكيان وضبط المديرة المسئولة، وبحوزتها عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان - كارنيهات وأختام أكلاشيه.

وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة بالإشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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