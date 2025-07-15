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حوادث

حملة أمنية فى أسيوط تضبط 10 قضايا مخدرات وتنفيذ أحكام قضائية

حملة أمنية فى أسيوط
حملة أمنية فى أسيوط تضبط 10 قضايا مخدرات، فيتو

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ في إطار ضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية فى أسيوط 

وأسفرت الجهود عن ضبط 10 قضايا جلب مواد مخدرة.. ضُبط خلالهم أكثر من 5 كيلو جرام لمخدر الحشيش - كمية من مخدر "الهيروين، الشابو، الأفيون" بحوزة 11 متهما "لأحدهم معلومات جنائية".

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كما  ضبط 56  قطعة سلاح نارى "بدون ترخيص" شملت 28 بندقية آلية – 16 بندقية خرطوش – 12 فرد خرطوش، بحوزة 48 متهم "لـ 15 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 291 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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الأسلحة النارية الأسلحة النارية والذخائر تنفيذ أحكام قضائية أمن أسيوط النيابة العامة

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