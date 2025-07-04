الجمعة 04 يوليو 2025
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حوادث

للسرعة الجنونية نصيب الأسد، تحرير 47 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

واصلت  الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة، توجيه حملاتها اليومية بكفاءة وفاعلية؛ في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والمحاور، وتعزيز الانضباط المروري والحد من الحوادث.

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وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 47,292 ألف مخالفة مرورية متنوعة، شملت 962 مخالفة سير بدون تراخيص، 16 دراجة نارية مخالفة، 34,011 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و608 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، 6 مخالفات موقف عشوائي، 6 مخالفات تتعلق بشروط التراخيص

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كافة المخالفات، في إطار حرص وزارة الداخلية على تعزيز أمن وسلامة المواطنين وتحقيق انسيابية الحركة المرورية على الطرق.

 

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