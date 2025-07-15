تصفيات كأس العالم 2026، موعد مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

ينتظر منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهتين مصيريتين في تصفيات كأس العالم 2026 في شهر سبتمبر المقبل، حيث يستقبل منتخب إثيوبيا في استاد القاهرة في الجولة السابعة، ثم يخرج لمواجهة بوركينافاسو (منافسه المباشر) على ملعبها في نفس الأجندة، التي تمتد في الفترة من 1 إلى 9 سبتمبر المقبل.

موعد مباراتي منتخب مصر أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو

وتحدد يوم 4 سبتمبر المقبل موعدا لمباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا باستاد القاهرة الدولي، فيما تقام المباراة الثانية أمام بوركينا فاسو على ملعبها بالعاصمة واجادوجو يوم 8 سبتمبر

ونجح منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني حسام حسن، في حصد 6 نقاط ثمينة بأجندة مارس الماضي بالفوز في مباراتي إثيوبيا وسيراليون، في الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك.

منتخب مصر يفوز على إثيوبيا وسيراليون

وحقق منتخب مصر الوطني الفوز على إثيوبيا بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما يوم 21 مارس الماضي على ملعب العربي زوالي في مدينة الدار البيضاء المغربية، قبل أن يتخطى منتخب سيراليون بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم الثلاثاء الماضي باستاد القاهرة

منتخب مصر ينفرد بالصدارة

الفوز على إثيوبيا وسيراليون في التوقف الدولي بأجندة مارس، رفع رصيد منتخب مصر إلى 16 نقطة ليغرد وحيدا في صدارة المجموعة الأولى، ويوسع الفارق مع أقرب منافسيه منتخب بوركينا فاسو إلى 5 نقاط كاملة.

منتخب اثيوبيا، فيتو

ترتيب مجموعة مصر

1ـ منتخب مصر 16 نقطة

2ـ بوركينا فاسو 11 نقطة

3ـ سيراليون 8 نقاط

4ـ أثيوبيا 6 نقاط

5ـ غينيا بيساو 6 نقاط

6ـ جيبوتي نقطة

منتخب سيراليون، فيتو

ماذا يحتاج منتخب مصر لبلوغ المونديال؟

بهذا الفوز يقترب منتخب مصر خطوة جديدة من بلوغ بطولة كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في أمريكا وكندا والمكسيك، حيث يحتاج تحقيق الفوز في مباراتين من بين المباريات الأربع المتبقية له في التصفيات أمام إثيوبيا بالقاهرة و بوركينا فاسو خارج الديار، ثم جيبوتي خارج الديار وأخيرا غينيا بيساو في القاهرة.

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