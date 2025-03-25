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رياضة

تصفيات المونديال، ترتيب مجموعة مصر بعد فوز بوركينا فاسو على غينيا بيساو

منتخب مصر الوطني،
منتخب مصر الوطني، فيتو

منتخب مصر، يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، نظيره منتخب سيراليون في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس لعالم 2026، والمحدد لها التاسعة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي.

منتخب بوركينا فاسو يواصل مطاردة الفراعنة

وحقق منتخب بوركينا فاسو الفوز على غينيا بيساو بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما أمس الإثنين، على ملعب 24 دي سبتمبر، ضمن مواجهات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026 للقارة الأفريقية.  

بهذا الفوز رفع منتخب بوركينا فاسو رصيده من النقاط إلى 11 نقطة في وصافة المجموعة الأولى، خلف منتخب مصر المتصدر برصيد 13 نقطة، وتتبقى له مباراة الجولة السادسة، التي يخوضها اليوم أمام سيراليون. 

 

منتخب بوركينافاسو، فيتو
منتخب بوركينافاسو، فيتو

ترتيب مجموعة مصر قبل مباراته أمام سيراليون

وأصبح ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم، كما يلي:

1- مصر: 13 نقطة.

2- بوركينا فاسو: 11 نقاط.

3- سيراليون: 8 نقاط.

4- غينيا بيساو: 6 نقاط.

5- إثيوبيا: 6 نقاط.

6- جيبوتي: نقطة واحدة.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم، فيتو
ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم، فيتو

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره سيراليون مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وسيراليون في التاسعة مساء، وتنقلها قناة أون سبورت، كما تنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

 

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