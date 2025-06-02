منتخب تونس يلتقي بوركينا فاسو وديا برادس

يلتقي اليوم الإثنين، منتخب تونس مع بوركينا فاسو في المباراة الودية على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت في وقت سابق عن تخصيص 23 ألفًا و200 تذكرة لمواجهة تونس ضد بوركينا فاسو الودية.

وكان الجهاز الفني للمنتخب التونسي بقيادة سامي الطرابلسي، أعلن عن قائمة "نسور قرطاج" لخوض معسكر شهر يونيو الجاري.

ويتخلل معسكر المنتخب التونسي مواجهتين وديتين أمام بوركينا فاسو والمغرب يومي 2 و7 يونيو المقبل.



ويستعد المنتخب التونسي لاستئناف مشواره في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 عن قارة أفريقيا.

ويتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الثامنة برصيد 16 نقطة بعد مرور 6 جولات من عمر التصفيات القارية.

وشهدت قائمة منتخب تونس غياب اللاعب محمد علي بن رمضان الذي توصل لاتفاق للانضمام للأهلي الذي يشارك في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية في المدة بين 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبلين.

وغاب أيضًا نجوم الترجي عن قائمة منتخب تونس بسبب الارتباط بالإعداد لمونديال الأندية.

قائمة المنتخب التونسي



حراسة المرمى: أيمن دحمان وسامي هلال وعبد السلام الحلاوي ونور الدين الفرحاتي.

الدفاع: يان فاليري ومحمود غربا وحسام حسن رمضان ومنتصر الطالبي وعلاء غرام وديلان برون ومروان الصحراوي وعلي العابدي وأمين الشارني.

وسط الملعب: فرجاني ساسي وحنبعل المجبري وعيسى العيدوني وفراس بالعربي معز الحاج علي ومرتضى بن وناس.

الهجوم: إلياس العاشوري وسيف الدين لطيف وحمزة الخضراوي وحازم المستوري وفراس شواط ويوسف سنانة وسيباستيان توناكتي وخليل العياري.

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