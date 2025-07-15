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رياضة

موعد مباراة منتخب الشباب أمام الأولمبي الكويتي استعدادا للمونديال

منتخب الشباب تحت
منتخب الشباب تحت 20 سنة، فيتو

يستعد منتخب الشباب المصري لكرة القدم تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه، لخوض مباراته الودية الأولى أمام منتخب الكويت الأولمبي، والتي تأتي ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، المقرر انطلاق فعالياتها في دولة تشيلي سبتمبر المقبل.

كان اتحاد الكرة المصري قد أنهى اتفاقه مع نظيره الكويتي، لإقامة مباراتين وديتين بين منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، أمام المنتخب الأولمبي الكويتي يومي 17 و20 يوليو الجاري 

موعد مباراة منتخب الشباب أمام الأولمبي الكويتي

وتقام مباراة منتخب الشباب أمام منتخب الكويت الأولمبي يوم الخميس المقبل على ملعب مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر، وتنطلق صافرتها في في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

أعضاء اتحاد الكرة في مران منتخب مصر، فيتو
أعضاء اتحاد الكرة في مران منتخب مصر، فيتو

مجلس إدارة اتحاد الكرة يدعم منتخب الشباب

كان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قد تواجد أمس بمركز المنتخب الوطنية لمؤازرة المنتخبين الوطنيين تحت 20 سنة وتحت 17 سنة خلال تدريباتهم اليومية بمشروع الهدف استعدادًا للمشاركة في نهائيات بطولتي كأس العالم للشباب في تشيلي والناشئين في قطر.

مجموعة مصر في مونديال الشباب

وفي سبتمبر المقبل أيضا، يخوض منتخب الشباب تحت 20 سنة بقيادة مديره الفني أسامة نبيه منافسات بطولة كأس العالم، التي تقام في تشيلي خلال الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

أوقعت قرعة مونديال الشباب منتخب مصر في المجموعة الأولى الصعبة، رفقة منتخب تشيلي صاحب الأرض والجمهور، ومنتخب اليابان، ومنتخب نيوزيلندا.

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