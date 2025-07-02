الأربعاء 02 يوليو 2025
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رياضة

منتخب الشباب يخوض وديتين أمام الكويت استعدادا للمونديال

منتخب الشباب، فيتو
منتخب الشباب، فيتو

منتخب الشباب، أعلن حمادة أنور المدير الادارى لمنتخب الشباب، أن منتخب الفراعنة سيخوض مباراتين وديتين في  يومي  ١٧ و٢٠ يوليو مع منتخب  الكويت الأولمبي، وذلك ضمن البرنامج الذى اعتمده مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني ابوريدة، وفي حضور علاء نبيل المدير الفني للاتحاد.

 وأضاف أنور أن القائمة تضم القوام الأساسي للمنتخب الذى خاض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب التي أقيمت مؤخرا فى ضيافة مصر إلى جانب بعض العناصر التي يرغب أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تحت 20 سنة فى رؤيتها وتقييمها.

وأعلن أسامة نبيه، قائمة المنتخب للمعسكر المفتوح الذي ينطلق من يوم 3 حتى 31 يوليو الجاري، استعدادا لبطولة كأس العالم للشباب، التي تقام في ضيافة دولة تشيلي في الفترة من في الفترة من 27 سبتمبر إلى 21 أكتوبر المقبلين.

 

قائمة منتخب الشباب 

 تضم قائمة منتخب مصر للشباب كلا من  :عبد المنعم تامر واحمد وهب وأحمد منشاوي فى حراسة المرمى وإبراهيم عادل ومحمد عوض واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومعتز محمد واحمد زيزو وعبد الحميد أحمد ومحمد جمال ومحمود لبيب ومؤمن شريف ومهاب سامي واحمد كاباكا ومحمد السيد وسيف سفاجا وأحمد وحيد ومروان محمود ومحمد عبد الله وعمر سيد معوض وحامد عبد الله وأحمد أبو الفتح ويوسف شلبي ومحمود صلاح وياسين عاطف وعلى ايهاب واحمد ناجي ومحمد الدسوقي ويوسف صابر وادهم كريم ومحمد هيثم وحسن صابر.



ويستضيف مركز المنتخبات الوطنية (مشروع الهدف) بمدينة 6 أكتوبر، معسكر منتخب الشباب، والذي يستمر حتى موعد انطلاق المونديال، على أن يتخلله فترات راحة قصيرة لمنح اللاعبين فرصة لزيارة أسرهم بين الحين والأخر.

مواعيد مباريات منتخب الشباب في كأس العالم

وأعلن اتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات منتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقرر انطلاقها في دولة تشيلي  وجاءت على النحو التالي: 

اليابان ضد مصر - 27 سبتمبر

مصر ضد نيوزيلندا - 30 سبتمبر 

تشيلي ضد مصر - 3 أكتوبر 

أسامة نبيه، فيتو
أسامة نبيه، فيتو

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلاند.

أسامة نبيه يعلق على قرعة كأس العالم

وعلق أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة على قرعة كأس العالم.

وقال نبيه: مجموعة مصر قوية ولم يعد هناك فرق ضعيفة خاصة أن المنتخبات المشاركة هي الأفضل من كل أنحاء العالم.

سنقدم بطولة تليق باسم مصر

وتابع أسامة نبيه: علينا الاستعداد جيدًا للبطولة من خلال فترة إعداد متكاملة وأنا متفائل بأننا سنقدم بطولة تليق باسم مصر وسندافع عن أحلامنا بقوة وسنبذل قصارى جهدنا من أجل إسعاد الجمهور المصري. 

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