اتحاد الكرة يكثف اتصالاته للبحث عن مباريات ودية لمنتخب الشباب

منتخب الشباب، كلف هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، إدارة المنتخبات برئاسة علاء عبد العزيز، بتكثيف إتصالاتها مع عدد الاتحاد في آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا من أجل خوض مباريات ودية قوية لمنتخب الشباب تحت 20 سنة، ضمن خطة إعداد الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للشباب، المقرر إقامتها في دولة تشيلي في الفترة من 27 سبتمبر إلى 19 أكتوبر المقبلين.

يذكر أن منتخب الشباب تحت 20 سنة، يخوض مباراتين وديتين أمام منتخب الكويت الأولمبي يومي 17 و20 يوليو الجاري بالقاهرة

مجموعة مصر في كأس العالم للشباب

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للشباب عن وقوع منتخب مصر الصغار ضمن المجموعة رفقة منتخبات تشيلي (منظم البطولة) واليابان ونيوزيلاندا.

أبلغ أسامة نبيه المدير الفني لـ منتخب الشباب تحت 20 سنة، مسئولي اتحاد الكرة رغبته في خوض مباراة أو مباراتين وديتين أمام منتخب كوريا الجنوبية ضمن برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، المقرر انطلاق فعالياتها في تشيلي في شهر سبتمبر المقبل.

منتخب مصر للشباب، فيتو

منتخب مصر يواجه اليابان بدور المجموعات

وجاءت هذه الرغبة من قبل أسامة نبيه، حتى يعتاد لاعبو منتخب الشباب على مواجهة المدرسة الكروية السريعة، التي تعتمد على الالتزام التكتيكي والسرعة في نقل الكرة، والتحرك بشكل جماعي دفاعا وهجوما، خاصة أن منتخب مصر سيواجهة نظيره الياباني في دور المجموعات، وهو يلعب بنفس الأسلوب الذي يلعب به منتخب كوريا الجنوبية.

مواجهات آسيوية ولاتينية

كما أكد أسامة نبيه في برنامجه لإعداد منتخب الشباب، ضرورة توفير مباريات مع مدارس آسيوية ولاتينية، خاصة أنه يواجه منتخبي اليابان وتشيلي في دور المجموعات بمونديال الشباب.

أسامة نبيه يعلق على قرعة كأس العالم

وعلق أسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب لكرة القدم تحت 20 سنة على قرعة كأس العالم

وقال نبيه: مجموعة مصر قوية ولم يعد هناك فرق ضعيفة خاصة أن المنتخبات المشاركة هي الأفضل من كل أنحاء العالم.

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