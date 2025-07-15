الثلاثاء 15 يوليو 2025
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خارج الحدود

مسؤولة بالاتحاد الأوروبي تعتبر مدة الـ50 يوما التي حددها ترامب للتسوية في أوكرانيا طويلة جدا

رئيسة الخدمة الدبلوماسية
رئيسة الخدمة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، فيتو

وصفت رئيسة الخدمة الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبالغة 50 يومًا لحل الصراع الأوكراني، بأنها طويلة للغاية.


وقالت كالاس للصحفيين في بروكسل: "من ناحية، يعتبر موقف ترامب المتشدد تجاه روسيا أمرًا إيجابيًّا. ولكن من ناحية أخرى، تبقى فترة الـ 50 يومًا، مدة طويلة جدًّا".

يوم أمس وفي ترامب بالوعد الذي أطلقه في 10 يوليو، وقال فيه إنه سيدلي بتصريح في غاية الجدية حول روسيا في يوم 14 يوليو الجاري.

وبالفعل أعلن الرئيس الأمريكي أمس الإثنين، أن الولايات المتحدة تنوي فرض رسوم جمركية على روسيا وشركائها التجاريين في حال فشلت موسكو في التوصل لاتفاق بشأن التسوية في أوكرانيا خلال 50 يومًا.

 

وقال ترامب خلال اجتماع مع الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته في البيت الأبيض: "نحن مستاؤون للغاية منهم [الجانب الروسي]، وسنفرض رسومًا جمركية صارمة للغاية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال 50 يوما. سنفرض رسوما جمركية بنسبة 100% تقريبا. يمكن وصفها بأنها ثانوية".

وأضاف ترامب أن واشنطن قررت مواصلة ضخ الأسلحة والمعدات العسكرية إلى نظام كييف إذا دفعت أوروبا ثمنها. وأوضح الرئيس الأمريكي أن حلف الناتو سيشرف على تنسيق هذه العملية.

وسبق أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، لكنها غير ناجعة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.

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