الأهلي يتقدم بشكوى إلى المجلس الأعلى للإعلام ضد برنامج "كورة كل يوم"

أعلن المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام تلقيه شكوى من النادى الأهلي ضد برنامج "كورة كل يوم".



الأهلي يتقدم بشكوى ضد برنامج "كورة كل يوم"

وجاء البيان كالتالي: "تلقي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، شكوى من الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، ضد برنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه كريم حسن شحاتة، عبر قناة "الحياة"، بزعم إذاعة بعض الأخبار التي لا أساس لها من الصحة والتشكيك في نزاهة النادي والسخرية منه".



وتقدم النادي الأهلي بأسطوانة مدمجة عليها تسجيل للحلقة المذكورة، وتحديد الفقرات محل الشكوى، وتم إحالة الأمر إلى لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، لإعمال شئونها فيها.



الأعلى للإعلام يتلقى شكوى من شبكة قنوات "النهار" ضد رئيس مجلس إدارة نادي "الزمالك"

وتلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، أمس الاثنين شكوى من شبكة قنوات «النهار» ضد الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي "الزمالك".

وقالت الشبكة في شكواها إنها تضم عددًا من أبرز نجوم نادي الزمالك، لذلك فلا مجال لديها ولا هدف سوى البحث عن المعلومات ومناقشة القضايا بموضوعية، مضيفة أن رئيس مجلس إدارة النادي قد دأب خلال الفترة الأخيرة على تهديد وسائل الإعلام التي تتحدث عن النادي بشكل مباشر.

واعتبرت الشبكة أن ما يمارسه رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ضدها يعد ترهيبًا وافتئاتًا على حقها في ممارسة دورها بمهنية، وذلك رغم أن الدور المهني لوسائل الإعلام هو البحث عن المعلومات والأخبار وفتح المجال دائمًا للرأي والرأي الآخر، موضحة أنها تحترم القانون والأكواد الإعلامية وجميع الجهات والهيئات والشخصيات التي تعمل في الوسط الرياضي.

وأهابت القناة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التدخل في ضوء اختصاصاته المقررة قانونًا لضمان حرية الصحافة والإعلام وتوفير البيئة المناسبة لممارسة النشاط.

وكان نادي الزمالك قد تقدم الأربعاء الماضي، بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد برنامج "بلس 90" الذي يقدمه الأستاذ/ أمير هشام، عبر قناة "النهار"، بزعم إذاعة بعض الأخبار عن النادي دون التأكد من صحتها.



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