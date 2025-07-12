بيع نهائي، لاعب الأهلي يخضع للكشف الطبي في الحزم السعودي خلال ساعات

يسافر أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي إلى السعودية خلال الساعات المقبلة للخضوع للكشف الطبي بنادي الحزم السعودي للانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر بالنادي الأهلي إن إدارة القلعة الحمراء أبلغت الحزم السعودي بموافقتها على بيع عبد القادر بشكل نهائي.

عبد القادر على أعتاب الحزم السعودي

وأضاف المصدر: “عبد القادر أيضًا وافق على العرض، ومن المقرر أن يغادر إلى المملكة العربية السعودية للخضوع للكشف الطبي خلال ساعات وتوقيع العقود رسميًّا”.

مفاوضات الأهلي والحزم السعودي

ووافق النادي السعودي على جميع طلبات الأهلي المالية الخاصة برحيل اللاعب.

وشهدت مفاوضات الأهلي والحزم العديد من الاجتماعات عبر تقنية زوم والمكالمات الهاتفية بين الطرفين، وطلب فيها الأهلي العديد من الطلبات المالية، ووافق عليها مسؤولو الفريق السعودي ليقترب عبد القادر من الانتقال لفريق الحزم.

وكان عبد القادر قد عاد لصفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته في صفوف فريق قطر القطري وتلقى العديد من العروض للانتقال لأكثر من نادي سواء داخل مصر أو خارجها.

عبد القادر يرفض سيراميكا

أحمد عبد القادر تلقى عرضين أحدهما من الحزم السعودي، والآخر من سيراميكا كليوباترا.

ورغم العرض السعودي، يفضل مسؤولو النادي الأهلي توجيه عبد القادر إلى سيراميكا كليوباترا، في إطار صفقة تبادلية محتملة، للحصول على خدمات محمد شكري.

أحمد عبد القادر أبدى تحفظه على خطوة الانتقال إلى سيراميكا، ولم يرحب بالفكرة، خاصة في ظل رغبته في خوض تجربة احتراف خارجي.

وتكمن مخاوف الأهلي الرئيسية في احتمال انتقال اللاعب لاحقًا إلى أندية منافسة، مثل الزمالك أو بيراميدز، خاصة بعد تعنت اللاعب في المفاوضات السابقة بشأن إعارته لفريق سيراميكا كليوباترا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.