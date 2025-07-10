الحكم بالسجن على "تايل" وشركائه في قضية "شبه الاغتصاب المشدد"

أصدرت الدائرة الجنائية 26 في محكمة سيول المركزية اليوم، الموافق 10 يوليو 2025، حكمًا بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر على نجم الكيبوب وعضو فرقة NCT السابق "تايل" ورفيقيه "لي" و"هونغ"، وذلك لانتهاكهم "قانون الحالات الخاصة المتعلقة بمعاقبة الجرائم الجنسية (شبه الاغتصاب المشدد)"، ويأتي هذا الحكم بعد طلب النيابة العامة في الجلسة الأولى، بتاريخ 18 يونيو، بالسجن سبع سنوات لكل منهم في القضية التي تعود أحداثها إلى يونيو من العام الماضي.

وقد أمرت المحكمة المتهمين، بالإضافة إلى عقوبة السجن، بإكمال 40 ساعة من التثقيف بشأن العنف الجنسي، وفرضت عليهم قيودًا تمنعهم من العمل لمدة خمس سنوات في المؤسسات التي تتعامل مع الأطفال أو المراهقين.

تفاصيل الجريمة والاعتراف

ووفقًا لما صرحت به المحكمة، فإن المتهمين قد اعترفوا بالجريمة، وتمت إدانتهم بناءً على الأدلة المقدمة. وأشارت المحكمة إلى أن الضحية كانت في حالة عجز بسبب السُكر، وأن الجريمة ارتُكبت في منزل "لي". كما شددت المحكمة على أن السائحة الأجنبية قد تعرضت لصدمة نفسية بالغة نتيجة للاعتداء عليها في مكان غير مألوف.

على الرغم من فداحة الجريمة، أخذت المحكمة بعين الاعتبار كون المتهمين مرتكبين للجريمة لأول مرة، وعدم رغبة الضحية في مواصلة العقوبة، كعوامل مخففة للحكم.

رفض طلب تخفيف العقوبة

وكان الممثل القانوني لـ "تايل" قد طلب في وقت سابق تخفيف العقوبة، مستندًا إلى أن موكله قد قدم اعترافًا كتابيًا للسلطات. إلا أن المحكمة رفضت هذا الطلب، موضحة أن "الاعتراف جاء بعد تفتيش المتهم وضبطه، وبالتالي لا يمكن اعتباره تسليمًا طوعيًا يبرر تخفيف العقوبة".

وعند سؤال القاضي للمتهمين عما إذا كان لديهم أي تعليقات بخصوص الاعتقال بعد النطق بالحكم، التزم "تايل" الصمت ولم يُدلِ بأي تعليق.

خلفية القضية والاحتجاز

تعود التهم إلى حادثة وقعت في يونيو من العام الماضي، حيث زُعم أن "تايل" وشركائه اعتدوا جنسيًّا على امرأة أجنبية كانت في حالة سُكر وفاقدة للوعي. وقد حوكم "تايل" في البداية دون احتجاز، إلا أنه احتُجز فور النطق بالحكم اليوم.

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