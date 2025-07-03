الشرطة تمتنع عن مساءلة نجم فرقة الكيبوب "جو هاك نيون" في عدة تهم

قرر مركز شرطة سيول جانجنام رسميًا مساء أمس الاربعاء عدم توجيه تهمة انتهاك جو هاكنييون لقانون معاقبة ترتيب أفعال الجنس التجاري.

فبعد ان تم فصل جو هاك نيون بشكل غير متوقع من فرقة الكيبوب THE BOYZ في الـ 18 من يونيو، حيث ذكرت وكالة المجموعة ONE HUNDRED "قضايا تتعلق بالحياة الشخصية لجو هاك نيون" والتي "جعلت من غير الممكن بالنسبة لنا الحفاظ على الثقة فيه كفنان". بعد ذلك، ذكرت إحدى وسائل الإعلام أن مصادر متعددة زعمت أن جو هاك نيون قد دفع مقابل ممارسة العلاقة الحميمة مع ممثلة الإباحية اليابانية السابقة أسوكا كيرارا.

بعد التقرير، نفى جو هاك نيون بشدة وبشكل متكرر مزاعم الدعارة، مشيرًا إلى أنه على الرغم من أنه كان صحيحًا أنه التقى بأسوكا كيرارا، إلا أنه لم يحدث أي شيء غير قانوني.

في 19 يونيو، قدّم أحد الأفراد شكوى جنائية إلى مركز شرطة غانغنام، طالبًا التحقيق في قضية جو هاكنييون المزعومة المتعلقة بالدعارة.

إلا أن الشرطة خلصت في النهاية إلى أن مقدم الشكوى لم يُقدّم أدلةً دامغةً كافيةً تُبرّر التحقيق، إذ استند في شكواه إلى مقالاتٍ نُشرت على الإنترنت فقط.

وأعلن جو هاك نيون سابقًا عن نيّته اتخاذ إجراءاتٍ قانونيةٍ ضدّ الشخص المجهول الذي قدّم الشكوى ضدّه، بالإضافة إلى وسيلة الإعلام والمراسل اللذين نشرا مزاعم الدعارة.

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