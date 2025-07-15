المانجو تحمي الحوامل من تشوهات الأجنة وفقر الدم

فوائد المانجو، المانجو من الفاكهة الصيفية الشهيرة التى لها عشاق كثيرون فهى ملكة الفاكهة فى الصيف لمذاقها المميز وأنواعها العديدة.

وفوائد المانجو، عديدة لقيمتها الغذائية العالية حيث تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن المانجو، وتعرف أيضا بـ"ملكة الفواكه"، ليست فقط فاكهة لذيذة المذاق ومنعشة في الصيف، بل تعد كنز غذائي غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تعزز الصحة العامة وتفيد البشرة والشعر بشكل كبير، وتزرع المانجو في المناطق الاستوائية، وتعتبر من الفاكهة المحبوبة حول العالم.

القيمة الغذائية للمانجو

وأضاف السيد، تحتوي المانجو على مجموعة مميزة من العناصر الغذائية، ومنها فيتامين C، وفيتامين A (بيتا كاروتين)، وفيتامين E وK، وفيتامينات B (خاصة B6، وحمض الفوليك)، والألياف الغذائية، والبوتاسيوم والمغنيسيوم، ومضادات الأكسدة.

فوائد المانجو للصحة

فوائد المانجو للصحة

وتابع، أن من فوائد المانجو للصحة:-

المانجو غنية بفيتامين C وA، وهما فيتامينان أساسيان لتقوية جهاز المناعة ومحاربة العدوى والفيروسات، كما أن مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات.

تحتوي المانجو على إنزيمات هاضمة مثل "أميليز"، وهي تساعد على تكسير الكربوهيدرات وتحسين عملية الهضم، كما أن الألياف فيها تسهل حركة الأمعاء وتمنع الإمساك.

المانجو مصدر ممتاز لفيتامين A، الذي يقي من جفاف العين، ويحسن الرؤية، ويقلل خطر الإصابة بالضمور البقعي المرتبط بتقدم العمر.

المانجو تحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الكيرسيتين، الإيزوكيرسيتين، والأستراجالين، التي تحمي الخلايا من التلف وتحارب نمو الخلايا السرطانية.

الألياف، البوتاسيوم، والمغنيسيوم في المانجو تساعد على ضبط ضغط الدم، وتقليل الكوليسترول الضار، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

بالرغم من أن المانجو حلوة المذاق، إلا أن تناولها بكميات معتدلة قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل محتواها من الألياف ومضادات الأكسدة.

المانجو تحتوي على فيتامين C الذي يساعد على إنتاج الكولاجين، مما يحافظ على شباب البشرة، ويقلل التجاعيد، ويمنح البشرة إشراقة صحية.

فيتامين A ومضادات الأكسدة الموجودة في المانجو تساعد على تقليل الإفرازات الدهنية وتنقية البشرة، مما يقلل من ظهور حب الشباب والبثور.

يمكن استخدام لب المانجو في أقنعة الوجه، حيث يعمل كمرطب طبيعي يعيد للبشرة نعومتها ويحميها من الجفاف.

الفيتامينات A وE الموجودة في المانجو تعزز نمو الشعر، وتساعد على ترطيب فروة الرأس، وتقلل من تساقط الشعر وتكسره.

فوائد المانجو للمرأة الحامل

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن المانجو مهمة للمرأة الحامل لفوائدها، منها:-

تمد الجسم بحمض الفوليك الضروري لنمو الجنين السليم.

تحمي من الإصابة بفقر الدم لاحتوائها على الحديد.

تقلل من الغثيان الصباحي بفضل طعمها الحلو والمنعش.

تساهم في تقوية مناعة الأم والجنين بفضل محتواها العالي من الفيتامينات.

أضرار تناول المانجو بإفراط

وأضاف السيد، أنه رغم فوائد المانجو العديدة، فإن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى:

زيادة الوزن بسبب محتواها من السكريات.

رفع مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري.

حساسية لدى بعض الأشخاص تظهر على شكل طفح جلدي أو حكة.

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