طريقة عمل البان كيك، لإفطار خفيف ومغذي في الصيف

طريقة عمل البان كيك، البان كيك من أشهر أنواع الكيك وهو وجبة غربية الأصل وعادة تقدم على وجبة الإفطار مع العسل أو المربى وهي مغذية وخفيفة.

وطريقة عمل البان كيك، سهلة وسريعة التحضير ويعشقها الكبار والصغار لذا تتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البان كيك.

مكونات عمل البان كيك:

1 كوب دقيق أبيض

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة ملح

1 بيضة

¾ كوب حليب يفضل دافئًا قليلًا

2 ملعقة كبيرة زبدة مذابة

رشة فانيليا (اختياري)

طريقة عمل البان كيك:

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، السكر، البيكينج بودر، والملح.

في وعاء آخر، اخفقي البيضة ثم أضيفي الحليب والزبدة والفانيليا وقلبي جيدا.

أضيفي المكونات السائلة إلى الجافة تدريجيا، وقلبي برفق باستخدام مضرب يدوي حتى تحصلي على خليط ناعم بدون كتل لا تخلطي كثيرا حتى لا يصبح العجين مطاطي.

سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة وادهنيها بقليل من الزبدة أو الزيت.

اسكبي كمية من الخليط في المقلاة (حوالي ¼ كوب لكل قطعة بان كيك).

اتركيها حتى تظهر فقاعات على السطح ثم اقلبيها على الوجه الآخر حتى تصبح ذهبية اللون.

قدمي البان كيك ساخنًا مع العسل، شرائح الموز، التوت، الشوكولاتة، أو زبدة الفول السوداني حسب الرغبة.

نصيحة لا تخلطي العجين كثيرًا حتى لا يصبح البان كيك قاسيًا.

يمكنك إضافة القليل من القرفة أو بشر الليمون لإضفاء نكهة مميزة.

استخدمي مقلاة ساخنة ولكن غير عالية الحرارة حتى لا يحترق البان كيك من الخارج ويظل نيئًا من الداخل.

طريقة عمل البان كيك

ولعمل الكب كيك

مكونات عمل الكب كيك:

كوب ونصف دقيق منخول.

نصف كوب زبدة طرية بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب سكر أبيض ناعم.

2 بيضة.

نصف كوب حليب سائل.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة ونصف صغيرة بيكينج بودر.

رشة ملح.

اختياري للتزيين:

كريمة خفق.

شيكولاتة مذابة.

فراولة أو فواكه صغيرة.

رشات ملونة أو مكسرة.

طريقة عمل الكب كيك:

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

ضعي أكواب ورقية مخصصة للكب كيك في قالب الكب كيك.

في وعاء، انخلي الدقيق مع البيكينج بودر ورشة الملح.

في وعاء آخر، اخفقي الزبدة مع السكر حتى يصبح الخليط كريمي.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الفانيليا.

أضيفي خليط الدقيق إلى خليط الزبدة والبيض تدريجيا، مع إضافة الحليب بالتبادل.

استمري في الخلط حتى تحصلي على خليط ناعم ومتجانس.

وزعي الخليط في أكواب الكب كيك بحيث تملئين كل كوب حتى ثلاثة أرباعه فقط.

أدخلي القالب إلى الفرن واخبزيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة أو حتى تنضج (اختبريها بعود خشبي، إذا خرج نظيفا فهي ناضجة).

اتركي الكب كيك يبرد تماما على شبكة.

زينيه بالكريمة أو الشيكولاتة أو حسب رغبتك.

نصيحة تأكدي من أن جميع المكونات بدرجة حرارة الغرفة.

لا تفتحي الفرن أثناء الخبز حتى لا يهبط الكب كيك.

يمكنك إضافة قطع شيكولاتة أو فواكه مجففة للخليط لمزيد من النكهة.

قدمي الكب كيك مع الشاي أو العصير، ويمكن استخدامه كجزء من بوفيه حلو في المناسبات وأعياد الميلاد.

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