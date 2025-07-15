جيسوس يصل الرياض مرتديا وشاح النصر السعودي (صور)

وصل البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني الجديد لنادي النصر السعودي إلى العاصمة الرياض ظهر اليوم الثلاثاء.



وصول جيسوس إلى الرياض

ويبدأ جيسوس صاحب الـ 70 عاما مهام عمله اليوم الثلاثاء بنادي النصر.

وظهر مدرب النصر الجديد مرتديا وشاح النصر ذو اللون الأصفر المميز بعد ظهوره لنحو عامين باللون الأزرق المميز للهلال.



ومن المقرر أن يكون الاختبار الرسمي الأول لجيسوس مع النصر هو بطولة كأس السوبر السعودي منتصف الشهر المُقبل والتي تقام في هونج كونج.

ويتقابل العالمي مع اتحاد جدة في الدور نصف النهائي، على أن يواجه الفائز منهما الفائز من القادسية والهلال، علما بأن الأخير كان قد أعلن في وقت سابق انسحابه من البطولة.

جيسوس مديرا فنيا للنصر السعودي

ووقع جيسوس على عقود تدريب النصر خلفا للإيطالي ستيفانو بيولي الذي رحل في وقت سابق.

وأعلن نادي النصر السعودي، عن تعاقده الرسمي مع المدير الفني البرتغالي جورجي جيسوس، ليتولى قيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

وجاء التعاقد مع جيسوس ليتولى المهمة الفنية، خلفا للمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي الذي فشل في تحقيق أي لقب خلال الموسم الماضي.

النصر السعودي يعلن تعيين جيسوس مدربا للفريق

ونشر الحساب الرسمي لنادي النصر عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، تغريدة قال خلالها: "جورجي جيسوس مدربًا للفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لمدة موسم واحد".

راتب جيسوس مع الهلال السعودي

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن جيسوس سيتقاضى راتبا سنويا مع النصر مقدر بنحو 7 ملايين يورو.

جدير بالذكر أن جيسوس رحل عن تدريب الهلال في مايو الماضي، بعد فشله في تحقيق الدوري ودوري أبطال آسيا للنخبة، ولكنه سيطر على جميع الألقاب المحلية بالموسم قبل الماضي.

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