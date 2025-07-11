صحيفة سعودية: جيسوس وقع عقد تدريب النصر لمدة عام

وقع البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الهلال السعودي السابق، عقود تدريبه للنصر، بداية من الموسم المقبل 2025-2026، خلفا للإيطالي ستيفانو بيولي الذي رحل بعد الخروج بموسم صفري.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية، فإن شركة نادي النصر وقعت رسميا مع المدرب البرتغالي جورجي جيسوس عقدا لمدة عام واحد.

ومن المقرر، أن يصل جيسوس إلى العاصمة السعودية الرياض الأيام المقبلة وتحديدا 15 أو 16 يوليو الجاري.

يشار إلى أن ترشيح جيسوس جاء بناءً على اقتراح من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، الذي جدد عقده مع "العالمي" لمدة عامين إضافيين، مما عزز من نفوذه داخل النادي وساهم في لعب دور محوري في تحديد هوية المدرب الجديد.

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