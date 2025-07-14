بعد تعيين جيسوس، تاريخ المدربين البرتغاليين مع النصر السعودي

أعلن نادي النصر السعودي، رسميًّا، تعاقده مع المدرب البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس، وفتح صفحة جديدة ستكتب في العلاقة الطويلة بين العالمي والمدرسة البرتغالية.

وكتب النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن التوقيع مع جيسوس لقيادة الفريق فنيًا في موسم 2025-2026، جاء بعقد يمتد لعام واحد.

جيسوس ثامن مدرب برتغالي في تاريخ النصر السعودي

وبهذا التعاقد، يُصبح جيسوس ثامن مدرب برتغالي يتولى تدريب الفريق عبر تاريخه.

وبدأت رحلة العالمي مع المدربين البرتغاليين في يوليو 2000، حين تولى الراحل آرثر جورج قيادة الفريق لموسم كامل، لكنه لم ينجح في التتويج بأي بطولة، رغم سمعته التدريبية الواسعة في أوروبا حينها.

في أغسطس 2005، ظهر ماريانو باريتو لفترة قصيرة، ثم رحل سريعًا في ديسمبر من العام نفسه، دون أن يترك أثرًا يذكر.

وتكرر المشهد مع هيلدر كريستوفاو، الذي تولى الفريق بشكل مؤقت من نوفمبر 2018 حتى يناير 2019.

كذلك، تولّى مارسيلو سالازار المسؤولية بشكل مؤقت في 2021 لفترة قصيرة، قبل أن يُسند المنصب إلى بيدرو إيمانويل الذي قاد الفريق لمدة شهر واحد فقط بين أكتوبر ونوفمبر من العام ذاته.

فيتوريا أبرز برتغالي درب النصر السعودي

يبقى اسم روي فيتوريا الأبرز في مسيرة المدربين البرتغاليين مع النصر، حيث قاد الفريق من يناير 2019 حتى ديسمبر 2020. خلال تلك الفترة، توج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم ظفر بلقب كأس السوبر السعودي، وترك بصمة لا تزال الجماهير تتغنى بها حتى اليوم.

وفي يوليو 2023، تعاقد النصر مع لويس كاسترو الذي قاد الفريق حتى سبتمبر 2024.

ورغم قصر المدة، نجح في قيادة الفريق لتحقيق لقب البطولة العربية للأندية الأبطال، لكنه لم يكمل موسمه الثاني ورحل في منتصف الطريق.

ويبدأ جورجي جيسوس مغامرته مع النصر، بعد أن كان حتى مايو الماضي على رأس القيادة الفنية لغريمه الهلال، الذي توج معه بثلاثية محلية رائعة في الموسم قبل الماضي.

أول مباراة لجيسوس مع النصر السعودي

ويتطلع جيسوس إلى تكرار النجاح، حين يفتتح مشواره بمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي منتصف أغسطس المقبل.

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