الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد تعيين جيسوس، تاريخ المدربين البرتغاليين مع النصر السعودي

جيسوس، فيتو
جيسوس، فيتو

أعلن نادي النصر السعودي، رسميًّا، تعاقده مع المدرب البرتغالي المخضرم جورجي جيسوس، وفتح صفحة جديدة ستكتب في العلاقة الطويلة بين العالمي والمدرسة البرتغالية.

وكتب النصر السعودي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن التوقيع مع جيسوس لقيادة الفريق فنيًا في موسم 2025-2026، جاء بعقد يمتد لعام واحد.

 

جيسوس ثامن مدرب برتغالي في تاريخ النصر السعودي 

وبهذا التعاقد، يُصبح جيسوس ثامن مدرب برتغالي يتولى تدريب الفريق عبر تاريخه.

وبدأت رحلة العالمي مع المدربين البرتغاليين في يوليو 2000، حين تولى الراحل آرثر جورج قيادة الفريق لموسم كامل، لكنه لم ينجح في التتويج بأي بطولة، رغم سمعته التدريبية الواسعة في أوروبا حينها.

في أغسطس 2005، ظهر ماريانو باريتو لفترة قصيرة، ثم رحل سريعًا في ديسمبر من العام نفسه، دون أن يترك أثرًا يذكر.

وتكرر المشهد مع هيلدر كريستوفاو، الذي تولى الفريق بشكل مؤقت من نوفمبر 2018 حتى يناير 2019.

كذلك، تولّى مارسيلو سالازار المسؤولية بشكل مؤقت في 2021 لفترة قصيرة، قبل أن يُسند المنصب إلى بيدرو إيمانويل الذي قاد الفريق لمدة شهر واحد فقط بين أكتوبر ونوفمبر من العام ذاته.

 

فيتوريا أبرز برتغالي درب النصر السعودي 

يبقى اسم روي فيتوريا الأبرز في مسيرة المدربين البرتغاليين مع النصر، حيث قاد الفريق من يناير 2019 حتى ديسمبر 2020. خلال تلك الفترة، توج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ثم ظفر بلقب كأس السوبر السعودي، وترك بصمة لا تزال الجماهير تتغنى بها حتى اليوم.

وفي يوليو 2023، تعاقد النصر مع لويس كاسترو الذي قاد الفريق حتى سبتمبر 2024.

ورغم قصر المدة، نجح في قيادة الفريق لتحقيق لقب البطولة العربية للأندية الأبطال، لكنه لم يكمل موسمه الثاني ورحل في منتصف الطريق.

ويبدأ جورجي جيسوس مغامرته مع النصر، بعد أن كان حتى مايو الماضي على رأس القيادة الفنية لغريمه الهلال، الذي توج معه بثلاثية محلية رائعة في الموسم قبل الماضي.

 

أول مباراة لجيسوس مع النصر السعودي 

ويتطلع جيسوس إلى تكرار النجاح، حين يفتتح مشواره بمواجهة الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي منتصف أغسطس المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النصر السعودي نادي النصر السعودي النصر جيسوس جورجى جيسوس

مواد متعلقة

بعد بيان الأهلي، حقيقة تواصل النصر السعودي مع وسام أبو علي

صحيفة سعودية: جيسوس وقع عقد تدريب النصر لمدة عام

بعد اهتمام النصر السعودي بضمه، ريال مدريد يحدد سعر بيع رودريجو

النصر السعودي يحقق مبلغًا خرافيًا من بيع قميص رونالدو في 70 دولة

الأكثر قراءة

قنبلة موقوتة على حدود مصر، تحذير من تغيير قواعد الاشتباك العسكرية بسبب مخطط مدينة الإنسانية

مفاجأة في أسباب انهيار عقار نور الشريف بالسيدة زينب

قبل تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، ما مصير عقود الـ59 عاما؟

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس وتحذر من موجة حارة تضرب البلاد الأربعاء

البحوث الفلكية تفجر مفاجأة: هناك ارتباط بين النشاط الشمسي والزلازل

الأهلي يعلن إحالة مصطفى يونس للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه

فريق بحث لضبط قائد دراجة نارية أنهى حياة أمين شرطة أعلى كوبري طرة

طن السلفات يتراجع 1249 جنيها، أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الإثنين

أسعار النحاس في البورصات العالمية والأسواق المحلية اليوم الإثنين

سعر الأرز اليوم الإثنين 14/ 7/ 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهم الأحداث التاريخية في شهر صفر وأبرز المعلومات عنه

ما هي آداب الإجازة وكيف نحقق التوازن بين العقل والقلب؟ عالم أزهري يوضح (فيديو)

تفسير رؤية النجار في المنام وعلاقتها بالنجاح والتقدم في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية