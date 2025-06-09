مصروفات جامعة سيناء 2025 للطلاب المصريين والأجانب والمنح التي تقدمها

تنسيق الجامعات 2025.. بدأت الجامعات الخاصة في مصر فتح باب التسجيل المبكر، للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وبدأت الجامعات في تلقي طلبات الالتحاق عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية.

ومن بين الجامعات الخاصة التي أعلنت فتح باب التسجيل المبكر جامعة سيناء، بفرعيها بالعريش والقنطرة شرق، وتستعرض بوابة فيتو كليات جامعة سيناء، ومصروفات جامعة سيناء فرع العريش، ومصروفات جامعة سيناء فرع القنطرة.

مصروفات كليات جامعة سنياء فرع العريش للطلاب المصريين

تضم جامعة سيناء فرع العريش 4 كليات، وجاءت كليات جامعة سيناء فرع العريش ومصروفاتها الدراسية للطلاب المصريين كالتالي:

كلية طب الأسنان: 184,991 ألف جنيه.

كلية الصيدلة: 127,990 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 58,790 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب: 71,072 ألف جنيه.

مصروفات كليات جامعة سيناء فرع العريش للطلاب الوافدين

تطبق الجامعة نسبة خصم تصل إلى 25 % للطلاب الوافدين، وجاءت المصروفات بعد الخصم كالتالي:

كلية طب الأسنان: 3750 دولار

كلية الصيدلة: 2900 دولار.

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب: 2500 دولار.

كلية الهندسة: 2200 دولار

مصروفات كليات جامعة سيناء فرع القنطرة للطلاب المصريين

تضم جامعة سيناء فرع القنطرة، 7 كليات، وجاءت مصروفات كليات جامعة سيناء فرع القنطرة للطلاب المصريين كالتالي:

كلية طب الأسنان: 192,512 ألف جنيه.

كلية العلاج الطبيعي: 128,113ألف جنيه.

كلية الصيدلة 142,197 ألف جنيه.

كلية الهندسة: 53,681 ألف جنيه.

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب: 80,959 ألف جنيه.

كلية إدارة الأعمال: 52,652 ألف جنيه.

كلية الإعلام قسم اللغة الإنجليزية: 51,441 ألف جنيه.

كلية الإعلام قسم اللغة العربية: 46,162 ألف جنيه.

مصروفات جامعة سيناء فرع القنطرة للطلاب الوافدين

تطبق الجامعة نسبة خصم لـ الطلاب الوافدين، تصل إلى 25%، وجاءت المصروفات بعد الخصم كالتالي:

كلية الهندسة: 2750 دولار.

كلية العلاج الطبيعي: 3200 دولار.

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب: 3000 دولار.

كلية الصيدلة: 3450 دولار.

كلية طب الأسنان: 4250 دولار.

كلية الإعلام: 2050 دولار.

كلية إدارة الأعمال: 2050 دولار.

منح جامعة سيناء

تقدم جامعة سيناء بفرعيها بالعريش والقنطرة، عدد من المنح الدراسية للراغبين في الالتحاق بها وأبرزها منح خاصة لأبناء الشهداء من أبناء القوات المسلحة والشرطة بنسبة 25%.

كما تقدم منحة تخصصية لأبناء محافظات شمال وجنوب سيناء والإسماعيلية ومدينة القنطرة شرق حسب الكلية بنسب تصل إلى 50%، بالإضافة إلى منح متخصصة لأبناء أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد المصرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.