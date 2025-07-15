تعليم شمال سيناء تعلن أسماء أوائل الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء – الإدارة العامة للتعليم الفني – أسماء أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 / 2025 بمختلف التخصصات الفنية: الصناعي، التجاري، الزراعي، والفندقي، وذلك في إطار دعم الوزارة للمتفوقين والاهتمام برعاية النماذج المشرفة من أبناء المحافظة.

تعليم شمال سيناء تعلن أسماء أوائل الدبلومات الفنية



وجاءت النتائج كالتالي:



التعليم الصناعي – نظام الثلاث سنوات

الطالب الأول: أحمد صالحة ذيبان

المدرسة: الثانوية الصناعية المشتركة – رفح

التخصص: التركيبات الكهربائية

المجموع: 597 من 700

النسبة: 85.3%

الطالب الثاني: عصام أحمد موسى

المدرسة: الثانوية الصناعية – الشيخ زويد

التخصص: التركيبات الكهربائية

المجموع: 576 من 700





التعليم الصناعي – إعداد مهني (نظام الثلاث سنوات)

الطالبة الأولى: إسراء رفاعي أحمد حمدان

المدرسة: العريش الصناعية

التخصص: ملابس جاهزة

المجموع: 568 من 700

النسبة: 81.14%





التعليم الصناعي – نظام الجدارات (الثلاث سنوات)



الطالب الأول: مساعد أحمد معروف علي

المدرسة: الشهيد النقيب محمد أحمد الصناعية المشتركة – بئر العبد

التخصص: فني إصلاح وصيانة سيارات

المجموع: 910 من 1000

النسبة: 91.0‎%‎



الطالب الثاني: أحمد خليل محمد عباس

المدرسة: نفس المدرسة

التخصص: فني إصلاح وصيانة سيارات

المجموع: 910 من 1000

النسبة: 91.0%

التعليم الصناعي – نظام الخمس سنوات

الطالب الأول: مصطفى محمود أحمد محمد

المدرسة: العريش الفنية المتقدمة

التخصص: تبريد وتكييف الهواء

المجموع: 1701 من 2000

النسبة: 85.05%

التعليم التجاري – نظام الثلاث سنوات (نظام قديم)

الطالبة الأولى: شاهندة صبري عبدالكريم سعد

المدرسة: الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات – العريش

التخصص: شؤون قانونية

المجموع: 103 من 120

النسبة: 85.83%

الطالبة الثانية: آية باسم حمد سبته عبدالله

المدرسة: نفس المدرسة

التخصص: شؤون قانونية

المجموع: 101 من 120

النسبة: 84.17%





التعليم التجاري – نظام الجدارات

الطالبة الأولى (مكرر): ندى عماد عبد الله عيد محمد

نور محمد عبدالوهاب

المدرسة: الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات – العريش

التخصص: برنامج فني سكرتير

المجموع: 812 من 900

النسبة: 90.22%

التعليم الفندقي – نظام الجدارات

الطالب الأول: خالد محمد المعتصم علم عبدالغني

المدرسة: العريش الفندقية

التخصص: الشئون السياحية والفندقية

المجموع: 823 من 900

النسبة: 91.44%



التعليم الزراعي – نظام الجدارات



الطالب الأول: أحمد محمد عبد القادر عبد العزيز

المدرسة: عوض الله سليمان زايد الزراعية – بئر العبد

التخصص: فني حاصلات بستانية

المجموع: 823 من 1000

النسبة: 82.3%





الطالب الثاني: روان محمد شفيق

المدرسة: نفس المدرسة

التخصص: فني حاصلات

المجموع: 803 من 1000

النسبة: 80.3%

التعليم الزراعي – نظام قديم

الطالبة الأولى: روان محمود إبراهيم موسى

المدرسة: رفح الثانوية الزراعية

التخصص: فني تصنيع غذائي

المجموع: 101 من 110

النسبة: 91.8

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