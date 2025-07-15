تعليم شمال سيناء تعلن أسماء أوائل الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة
أعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء – الإدارة العامة للتعليم الفني – أسماء أوائل الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024 / 2025 بمختلف التخصصات الفنية: الصناعي، التجاري، الزراعي، والفندقي، وذلك في إطار دعم الوزارة للمتفوقين والاهتمام برعاية النماذج المشرفة من أبناء المحافظة.
تعليم شمال سيناء تعلن أسماء أوائل الدبلومات الفنية
وجاءت النتائج كالتالي:
التعليم الصناعي – نظام الثلاث سنوات
الطالب الأول: أحمد صالحة ذيبان
المدرسة: الثانوية الصناعية المشتركة – رفح
التخصص: التركيبات الكهربائية
المجموع: 597 من 700
النسبة: 85.3%
الطالب الثاني: عصام أحمد موسى
المدرسة: الثانوية الصناعية – الشيخ زويد
التخصص: التركيبات الكهربائية
المجموع: 576 من 700
التعليم الصناعي – إعداد مهني (نظام الثلاث سنوات)
الطالبة الأولى: إسراء رفاعي أحمد حمدان
المدرسة: العريش الصناعية
التخصص: ملابس جاهزة
المجموع: 568 من 700
النسبة: 81.14%
التعليم الصناعي – نظام الجدارات (الثلاث سنوات)
الطالب الأول: مساعد أحمد معروف علي
المدرسة: الشهيد النقيب محمد أحمد الصناعية المشتركة – بئر العبد
التخصص: فني إصلاح وصيانة سيارات
المجموع: 910 من 1000
النسبة: 91.0%
الطالب الثاني: أحمد خليل محمد عباس
المدرسة: نفس المدرسة
التخصص: فني إصلاح وصيانة سيارات
المجموع: 910 من 1000
النسبة: 91.0%
التعليم الصناعي – نظام الخمس سنوات
الطالب الأول: مصطفى محمود أحمد محمد
المدرسة: العريش الفنية المتقدمة
التخصص: تبريد وتكييف الهواء
المجموع: 1701 من 2000
النسبة: 85.05%
التعليم التجاري – نظام الثلاث سنوات (نظام قديم)
الطالبة الأولى: شاهندة صبري عبدالكريم سعد
المدرسة: الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات – العريش
التخصص: شؤون قانونية
المجموع: 103 من 120
النسبة: 85.83%
الطالبة الثانية: آية باسم حمد سبته عبدالله
المدرسة: نفس المدرسة
التخصص: شؤون قانونية
المجموع: 101 من 120
النسبة: 84.17%
التعليم التجاري – نظام الجدارات
الطالبة الأولى (مكرر): ندى عماد عبد الله عيد محمد
نور محمد عبدالوهاب
المدرسة: الشهيد اللواء هشام شاهين التجارية بنات – العريش
التخصص: برنامج فني سكرتير
المجموع: 812 من 900
النسبة: 90.22%
التعليم الفندقي – نظام الجدارات
الطالب الأول: خالد محمد المعتصم علم عبدالغني
المدرسة: العريش الفندقية
التخصص: الشئون السياحية والفندقية
المجموع: 823 من 900
النسبة: 91.44%
التعليم الزراعي – نظام الجدارات
الطالب الأول: أحمد محمد عبد القادر عبد العزيز
المدرسة: عوض الله سليمان زايد الزراعية – بئر العبد
التخصص: فني حاصلات بستانية
المجموع: 823 من 1000
النسبة: 82.3%
الطالب الثاني: روان محمد شفيق
المدرسة: نفس المدرسة
التخصص: فني حاصلات
المجموع: 803 من 1000
النسبة: 80.3%
التعليم الزراعي – نظام قديم
الطالبة الأولى: روان محمود إبراهيم موسى
المدرسة: رفح الثانوية الزراعية
التخصص: فني تصنيع غذائي
المجموع: 101 من 110
النسبة: 91.8
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا